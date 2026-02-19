「過去一やな」アイドル、ひど過ぎて事務所NGの変顔公開！ 「これ無加工ですか」「絶対NGですwww」
アイドルグループ「おちゃメンタル☆パーティー」のメンバー・下谷あゆさんは2月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。事務所NGの変顔を公開し、話題となっています。
【写真】ひど過ぎて事務所NGの変顔
ファンからは「何してんの！」「誰だか分からない」「過去一やな」「これ無加工ですか」「絶対NGですwww」「イースター島の石の人ですね」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】ひど過ぎて事務所NGの変顔
「誰だか分からない」下谷さんは「変顔酷すぎて事務所NGやけど卒業するからOK？」とつづり、2枚の写真を投稿。いずれも手で顔をつままれているショットですが、2枚目で衝撃的な変顔を披露しています。白目をむきながら唇を突き出しており、アイドルの変顔とは思えない“本気度”です。
「174cmには今日の楽屋ちょっと低かったかなぁ」15日には「174cmには今日の楽屋ちょっと低かったかなぁ」とつづり、ユニークな写真を投稿していた下谷さん。部屋の天井が低いあまり、体をくの字に曲げています。ファンからは「なにこれw トリックアート？」「宇多田ヒカルのAutomaticの高さ？」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)