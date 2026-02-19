大学生の息子（２０歳代）が昨年１２月、カンボジアで行方不明になったとして福岡県警に相談している母親（５０歳代）が１８日、読売新聞などの取材に応じた。

息子は海外旅行に出発し、同国に移動後、連絡が取れなくなったという。県警には、ほかにも同国で行方が分からなくなったとの相談が寄せられており、県内の男性約１０人が特殊詐欺などの犯罪に巻き込まれている恐れがあるとみている。

母親によると、昨年１２月、息子は突如、「旅行に行く」と告げて軽装で自宅を出た。行き先はアジアで、アルバイト先の友人男性と２泊３日の旅程と説明していた。初の海外だった。

出国後、息子からその国で観光しているとＬＩＮＥが届いたが、翌日には「カンボジアにいる」と連絡があった。不審に思ってメッセージを送ったが、「心配ないよ」と返信があった。スマートフォンの位置情報を確認すると、同国内を移動していた。３日目に電源が切れ、追えなくなった。

その後、友人も帰国していないと知った。母親が２人の共通の知人から聞いた話によると、友人はＳＮＳで知り合った人物から、「旅費は会社が出す」「現地には迎えや通訳がいる」などと誘われ、旅先が二転三転した末、行き先は「出発の直前に決まった」と話していたという。県警も同様の情報を把握している。

息子は予定日を過ぎても帰国せず、母親は県警に行方不明者届を提出。外務省などにも相談したが、有力な情報は得られておらず、「とにかく無事でいてほしい」と訴えた。

県警によると、直近約２年間でカンボジアで行方が分からなくなり、特殊詐欺の電話をかける「かけ子」などとして犯罪に巻き込まれた可能性があるとみている県内の男性は、学生や無職など２０〜３０歳代の約１０人。「テレアポの仕事。月３０万円」と誘われて渡航し、１年以上帰国していない男子学生２人（ともに２０歳代）も含まれている。また、スマホの位置情報が警察当局が把握する特殊詐欺拠点で確認されたケースもあるという。

警察庁によると、特殊詐欺の被害額は昨年、全国で１４１４億円（暫定値）に上り、前年から倍増。県警は昨年、特殊詐欺に関与したとして計１６０人を摘発したが、２０歳未満が約３割を占めた。

県警幹部は「最近は『闇バイト』ではなく、『費用負担のない旅行』などの誘い文句で海外に連れ出すケースが目立つ。犯罪に加担させられる恐れもあり、都合が良すぎる条件の渡航には注意してほしい」としている。