テキサス州ヒューストンの空港に緊急着陸したデルタ航空機＝18日/KTRK

ワシントン（CNN）米テキサス州ヒューストン発ジョージア州アトランタ行きのデルタ航空2557便が18日未明、乗客1人が操縦室に近づこうとしたため緊急着陸した。パイロットが航空管制官に伝えた。

同機がヒューストンのホビー空港を離陸した直後、パイロットが緊急事態を宣言した。デルタ航空によると、機内には乗客85人と乗務員5人が搭乗していた。

無線配信サービス「ブロードキャスティファイ」が捉えた音声によると、パイロットは管制官に「乗客1人が立ち上がってコックピットに近づこうとした」「調整して、警備員を待機させてほしい」と伝えている。

パイロットは着陸時に警察と救急隊員の立ち会いを要請。管制官に対し、「（乗客は）機体後部で拘束しているが、別の乗客に暴行を加えたため、その乗客の検査をしてほしい」と述べた。

連邦航空局（FAA）には2025年、迷惑行為を行った乗客1621人が報告された。26年に入ってからは126件の報告が寄せられている。

同機は緊急事態を知らせたあと引き返し、離陸から約17分後にホビー空港に着陸した。

デルタ航空はCNNに対し、この乗客は「乗務員と乗客に近づいたが、操縦室に接触したり、立ち入ろうとしたりはしなかった」と述べた。

同機はその後、定刻より約90分遅れでアトランタに到着した。

FAAがこの事案の調査を進めている。