MLBの公式X（旧ツイッター）が18日（日本時間19日）に更新され、アストロズ・今井達也投手（27）の背番号「45」のユニホーム姿が披露された。

球団はこの日、公式写真撮影日である「フォトデー」を迎え、アルテューベら選手たちが試合の日に球場で流れる自己紹介VTRなどの撮影のためユニホーム姿でポーズを決め、カメラに納まった。

MLBの公式Xは今井が背番号「45」のユニホームで腕を組み、ほほ笑む写真を投稿。「Welcome to H-Town, Tatsuya Imai」（ようこそ Hタウンへ 今井達也）と記した。

今井はアストロズと3年総額5400万ドル（約84億7800万円）で契約合意。背番号「45」は23年サイ・ヤング賞右腕ゲリット・コール（現ヤンキース）がアストロズ在籍時（2018、2019年）に背負っていた番号。今井は入団会見時に「48番が空いていなかったというのもありますし、僕が目標とするというか、こういう投手になりたいな、こういった選手になりたいなというのが、ゲリット・コール投手とザック・ウィーラー投手なので。偶然にもお二方とも背番号45番というのもあったので。そういう選手に肩を並べられるくらいの選手を目指したいという意味で選ばせてもらいました」と45を選んだ理由を語っている。