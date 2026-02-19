ニッポンの社長・ケツ（35）が、18日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」にゲスト出演し、昨年7月に結婚を発表したケツの妻が、司会のかまいたち（山内健司、濱家隆一）の別番組に単独で出演したことを明かした。

ケツの妻は、渋谷凪咲（29）の大ファン。好きすぎて渋谷とかまいたちが司会を務めるテレビ番組に相談を持ちかけた。ケツの相方・辻皓平（39）によると「関係のある男の人と、きちんと付き合いたい、どうすればいいでしょうか、と出待ちして渋谷さんに伝えたんです」。

後日、「おかげさまで付き合うことになりました。ありがとうございます」と番組で紹介されたという。その女性が結婚前のケツの妻だった。番組ではツーショット写真が写し出されたが、ケツのみ顔を出さず。

それがケツだったとは、かまいたちの二人も知らなかったという。「なんでケツが顔を出さへんねん」とツッコまれると、ケツは「まだ付き合いたてで、まだ（彼女がいない男として）モテたい気持ちがあったんです」と苦しい言い訳。共演のコットンきょん（38）から「遊べなくなるからですか」と追い打ちを掛けられていた。