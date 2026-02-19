強いライバルに一 杯食わせるもっとも有効な奇策とは？【孫氏の兵法】

強いライバルに一 杯食わせるもっとも有効な奇策とは

本当に奪われると信じ込ませる気迫が成功の秘訣

大兵力の敵軍が整然と寄せて来たときには、敵が重視している場所を奪取すればよい。敵は奪還を試みようと陣形を崩すので、勢いが衰えることになり、撃破しやすくなる。

敵が重視する場所とは国都や穀倉地帯、交通の要衝や食糧貯蔵庫など。そういうところを攻めると見せかけるだけでも効果は充分である。敵はそれまでの占領地を放棄してでも救援に走るに違いない。最低限の守備隊は残していくかもしれないが、主力がいなくなってしまえば容易に蹴散らすことができる。

この策は敵軍の守備態勢が盤石なときに有効である。ほかの陽動作戦ではびくともしない、挑発しても、利益誘導をしても陣形が崩れないときに取るべき手段で、敵を欺くのだから、生半可な姿勢ではいけない。

敵軍が唯一恐れるのは留守にしている本国や後方の補給拠点であり、そこに攻撃を仕掛けると見せかけるのは容易なことではない。本当に実行するかのような派手な動きを示す必要があり、場合によっては味方をも欺くことが必要である。敵軍が動かない場合は、作戦を変更し、本気で国都に攻撃を仕掛ける覚悟も必要である。攻撃が苛烈であれば、敵の君主は必ず救援要請を発する。そうすれば敵の指揮官は救援に赴おもむかないわけにはいかず、策を仕掛けた側としては成功となる。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 孫氏の兵法』 監修：島崎晋