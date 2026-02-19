RØDE Microphonesのワイヤレスマイク「ワイヤレスプロ」「ワイヤレスゴー(第3世代)」のファームウェアアップデートが公開。専用アプリ「RØDE Capture」を介して、送信機をiOSデバイスにBluetoothで直接ペアリングできるようになった。

ダイレクトコネクト機能は、「ワイヤレスマイクロ」に搭載されている機能で、ユーザーのフィードバックに応える形で、今回「ワイヤレスプロ」「ワイヤレスゴー(第3世代)」にも拡張されることになった。

ワイヤレスプロ

ワイヤレスゴー(第3世代)

アップデートにはデスクトップ版アプリの「RØDE Central」が必要。「ワイヤレスプロ」または「ワイヤレスゴー(第3世代)」の受信機と送信機をPCに接続してアップデートできる。モバイル版アプリではアップデートできない。

ファームウェアアップデート後は、iOSのRØDE Captureアプリの最新バージョンを開き、アプリの指示に従って「ワイヤレスプロ」または「ワイヤレスゴー(第3世代)」の送信機をペアリングすることで、ダイレクトコネクト機能が仕様できる。

セットアップが簡素化されるほか、受信機が不要となるので携行性も向上する。アプリの画面でマイクレベルのリアルタイムモニタリングが行なえるほか、マージモード、スプリットモードの設定変更、デバイスへの録音、ゲインアシスト機能の設定も行なえる。