明日の『ばけばけ』焼き網に続く盗難が発生！犯人捜しは混迷を極める
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第20週「アンタ、ガタ、ドコサ。」（第100回）が2月20日に放送される。
【写真】懐中時計を盗まれた錦織の弟・丈
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
■第100回あらすじ
いまだ焼き網も犯人も見つからない。互いに互いを疑う松野家の空気に耐えかね、自分が犯人と疑われていると感じたクマ（夏目透羽）は女中を辞めると言い出す。必死になだめるトキやヘブンたちの静止を振り切り、家を飛び出そうとするクマ。その時、丈（杉田雷麟）の懐中時計が盗まれていることが発覚する。
しかし、事件当時クマにはアリバイがあることがわかり、犯人捜しは混迷を極める。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
