かっぱ寿司の「シューアイス」も90円メニューに仲間入り！おにぎり・うどん・味噌汁も90円はお得すぎる《2月25日まで》

かっぱ寿司は、2026年2月19日から25日までの平日限定で「かっぱの挑戦 平日（得）メニュー」を実施します。

「あと一品」や〆にもぴったりのラインアップ

「香ばし炙りおにぎり」や「かけうどん」、「あおさの味噌汁」といった定番人気のサイドメニューに加え、キャンペーン初登場の「さっぱりシューアイス」が90円で登場。

2月19日から25日までの期間中、平日の店内飲食のみが対象です。

・香ばし炙りおにぎり

特製のタレを塗って直火で炙ることで、外はカリッ、中はふっくらとした仕上がりに。刻みたくあんの食感が良いアクセントになっています。

通常価格160円〜のところ、平日限定で90円に。なお、「香ばし炙りおにぎり」は、26日以降も90円で販売されます。

・かけうどん

王道人気のサイドメニュー。シンプルながらも出汁の旨みが広がる一杯です。

通常価格190円〜のところ、期間中の平日限定で90円に。

・あおさの味噌汁

磯の香りが豊かなあおさを使用した温まる一杯です。地域によっては赤だしで提供します。

通常価格260円〜のところ、期間中の平日限定で90円に。

・さっぱりシューアイス

食後のデザートにぴったりの味わいです。

通常価格110円〜のところ、期間中の平日限定で90円に。

天候や入荷状況、売れ行きなどにより、販売期間内でも品切れや販売終了となる場合があります。また、一部店舗は価格が異なります。

詳しくは、公式サイト特設ページから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部