¡Ú²«º½¾ðÊó¡Û²«º½¤¬ÆüËÜÎóÅç¤ËÈôÍè¤«¡¡¶å½£¡¢Ãæ¹ñ¡¢»Í¹ñ¤Ê¤ÉÀ¾ÆüËÜ¤Ë±Æ¶Á¤Î²ÄÇ½À¡¡²«º½¤Ï¤¤¤Ä¡¢¤É¤³¤Ë¡©¡¡¡Úµ¤¾ÝÄ£²«º½¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó/19Æü¸½ºß¡Û
²«º½¤¬ÂçÎ¦¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡©
µ¤¾ÝÄ£¤Î²«º½²òÀÏÍ½Â¬¿Þ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£·î22Æü¡ÊÆü¡ËÆüËÜÎóÅç¤Ë²«º½¤¬ÈôÍè¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
£²£²Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î²«º½¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
²«º½¤Ï£²£²Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å¤«¤é¶å½£ÃÏÊý¡¢Ãæ¹ñÃÏÊý¡¢»Í¹ñÃÏÊý¤Ê¤ÉÀ¾ÆüËÜ¤Î°ìÉôÃÏ°è¤ËÈôÍè¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
²«º½¤¬ÈôÍè¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢ÀöÂõÊª¤Ê¤É¤ò²°³°¤Ç´³¤¹ºÝ¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿ÌÜ¡¢É¡¡¢ÈéÉæ¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ì¥ë¥®ーÂÎ¼Á¤ÎÊý¤ä¡¢ÓÃÂ©¤Ê¤É¸ÆµÛ´ï¤Ë¼À´µ¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢½½Ê¬¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£