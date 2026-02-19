「逆流性食道炎の原因・症状」はご存知ですか？【医師監修】

「酸っぱいものがこみあげてくる症状に困っている」「胸やけがして辛い」など、逆流性食道炎の症状に悩んでいる方は少なくありません。

逆流性食道炎の症状は、背部痛や咳嗽など胃部以外にも症状が出る可能性があります。日本人の5人に一人が罹患しているといわれている病気です。

本記事では、逆流性食道炎の原因・症状を詳しく解説します。生活習慣の見直しをすることで予防が可能です。

逆流性食道炎に悩む方の参考になれば幸いです。

※この記事はMedical DOCにて『「逆流性食道炎の原因」はご存知ですか？発症しやすい人の特徴も解説！【医師監修】』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

本多 洋介（Myクリニック本多内科医院）

群馬大学医学部卒業。その後、伊勢崎市民病院、群馬県立心臓血管センター、済生会横浜市東部病院で循環器内科医として経験を積む。現在は「Myクリニック本多内科医院」院長。日本内科学会総合内科専門医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医。

逆流性食道炎の原因・症状

逆流性食道炎とはどのような病気ですか？

逆流性食道炎は胃食道逆流症（GERD）の一部で、胃のなかの内容物、特に胃酸が食道に逆流することで食道に炎症を起こす病気です。胃酸の逆流により同じような症状が生じても、逆流性食道炎にまで至らない場合は、非びらん性胃食道逆流症と呼びます。逆流性食道炎は、胃酸の分泌を抑える薬を服用することで、症状が改善することが多いです。欧米に多い逆流性食道炎は、食生活の欧米化により日本人の患者さんが増加傾向にあります。

逆流性食道炎の原因を教えてください。

逆流性食道炎の原因は、以下のとおりです。

肥満

食べすぎ

早食い

加齢

食後の臥床

衣服による締め付け

食事の欧米化

高脂肪食・炭水化物・甘味食などの過剰摂取

上記の原因により、下部食道括約筋が緩みます。食道と胃の間にある下部食道括約筋は正常な場合、食べたり飲んだりするとき以外は、胃酸の逆流を防ぐために胃の入り口を閉める働きをします。逆流性食道炎の症状が生じるのは、下部食道括約筋が本来の働きをしないためです。また、食道裂孔ヘルニアや腰椎圧迫骨折による腹腔臓器の短縮が原因の場合もあります。食道裂孔（しょくどうれっこう）ヘルニアとは、胸部と腹部を隔てている横隔膜にある隙間（食道裂孔）から胃が胸部に飛び出した状態です。加齢に伴う下部食道周囲の靭帯・筋肉が緩んだり、前かがみの姿勢・肥満・妊娠などで腹部の圧力が上昇したりすることが原因です。胃が持ち上げられてしまうため、胃液が逆流しやすくなります。

逆流性食道炎になるとどのような症状が出ますか？

逆流性食道炎の症状は以下のとおりです。

胸やけ

げっぷ

胃もたれ

腹部膨満感

嘔気

逆流性食道炎の主な症状は胸やけです。みぞおちの辺りから胸にかけて不快感を覚えます。食道裂孔ヘルニアや腰椎圧迫骨折の合併症の場合は、うつむいたりかがんだりすると嘔吐しそうになる可能性もあります。

胃以外の部位に出る症状を教えてください。

胃以外の部位にでる症状は、以下のとおりです。

呑酸（どんさん）

咽頭部不快感

嚥下困難感

胸痛

背部痛

心窩部痛

慢性的な咳嗽

声のかすれ

睡眠障害

耳の違和感

耳鳴り

食欲不振

呑酸（どんさん）とは、逆流した胃の内容物が口腔内や下咽頭部まで逆流する症状です。食道は、胸部を通り胃につながる臓器のため、胃以外の部位にも症状が生じます。声のかすれや不眠、耳の異常など逆流性食道炎によるものだとは考えにくい症状もあります。胸やけや胃もたれのほかに上記のような症状がある場合は、逆流性食道炎による影響の可能性があるため、消化器科を受診しましょう。

編集部まとめ

逆流性食道炎は、日本人にとって珍しい病気ではありません。胃酸が増えすぎたり、胃酸の逆流を防ぐ働きが正常に行われなかったりすることが原因です。

主に胸やけや胃もたれの胃部の症状以外にも、咳嗽や声のかすれなど胃部とは関係のない症状が出る場合があります。

逆流性食道炎は主に高齢者がなりやすいとされています。しかし、早食い・喫煙習慣のある方・肥満の方などは逆流性食道炎になりやすいため、注意が必要です。

気になる症状がある方は放置せず、早めに消化器内科を受診しましょう。

参考文献

胃食道逆流症（GERD）診療の進歩

逆流性食道炎ってどんな病気？｜国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター

胃食道逆流症(GERD）(消化器内科）｜慶應義塾大学病院