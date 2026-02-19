¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤Æ°ì¤Ä¤Ë¡¢º£°æÃ£Ìé²ÃÆþ¤Î¥¢¥¹¥È¥í¥º¤¬¿Ê¤á¤ëÂ¿¹ñÀÒ¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Î¿·¤¿¤Ê»î¤ß
¡¡Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢¥¢¥¹¥È¥í¥º¤¬Â¿¹ñÀÒ¤ÊÁª¼ê´Ö¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ï²áµî5¥·¡¼¥º¥óÏ¢Â³¤Ç¡¢³«Ëë¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ËºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î³°¹ñ½Ð¿ÈÁª¼ê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¿µåÃÄ¤Ç¡¢ºòµ¨¤Ï¤½¤Î¿ô¤¬16¿Í¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¤â¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¡¢¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¡¢¥á¥¥·¥³¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡¢ÆüËÜ¡¢¥¥å¡¼¥Ð¡¢ÂæÏÑ½Ð¿È¤ÎÁª¼ê¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Ï4¤Ä¤Î¸À¸ì¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤À¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤¬ËèÆü¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¤Ë¤Ï¡Öº£Æü¤Î¸ÀÍÕ¡ÊWord¡¡of¡¡the¡¡Day¡Ë¡×¤¬¡¢±Ñ¸ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡¢ÆüËÜ¸ì¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤Ç½ñ¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤«¤é¥È¥ì¡¼¥É¤ÇÂæÏÑ½Ð¿È¤Îûç緂°Ò¡Ê¥Æ¥ó¡¦¥«¥¤¥¦¥§¥¤¡ËÅê¼ê¤¬²ÃÆþ¤·¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤â²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¸ÀÍÕ¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥È¥é¥Ù¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢¥Õ¥¢¥ó¡¦¥¦¥¤¥È¥í¥ó¤À¡£¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤Î¡Öº£Æü¤Î¸ÀÍÕ¡×¤Ï¡ÖÌîµå¡×¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Ç¤Ï¡Ö¥Ù¥¤¥¹¥Ü¥ë¡×¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤¤å¤¦¡×¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¤Ï¡ÖËÀµå¡Ê¥Ð¥ó¥Á¥¦¡Ë¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡×¡Ö¿©¤ÙÊª¡×¡ÖÍ§¤À¤Á¡×¤Ê¤É¤¬¡¢È¯²»¤È¤È¤â¤Ë¥Ü¡¼¥É¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Áª¼êÆ±»Î¤Î´Ö¤Ç¤â¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¸òÎ®¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£AJ¡¦¥Ö¥ë¥Ü¡¼Åê¼ê¤Ï¡¢¿·²ÃÆþ¤Îº£°æÃ£Ìé¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯À¼¤ò¤«¤±¤¿°ì¿Í¤À¡£¥ª¥Ï¥¤¥ª½£½Ð¿È¤Î¥Ö¥ë¥Ü¡¼¤ÏÄÌÌõ¤ò²ð¤µ¤º¡¢¡ÖÆüËÜ¸ì¤Ç¡È¤ª¤Ï¤è¤¦¡É¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤Î¡©¡×¤ÈÄ¾ÀÜ¿Ò¤Í¤¿¡£º£°æ¤¬¡Ö¥ª¥Ï¥è¥¦¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢¥Ö¥ë¥Ü¡¼¤Ï¡Ö¥ª¥Ï¥¤¥ª¡©¤½¤ì¡¢²¶¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤À¤è¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ÇÊÖ¤·¡¢¼þ°Ï¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡º£°æ¼«¿È¤â¡¢¾¯¤·¤º¤Ä±Ñ¸ì¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖËèÆü¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÃ±¸ì¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤¹¡£º£¤Ç¤ÏÉáÄÌ¤Ë²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ëµÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Â¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½¤È¸À¸ì¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Î¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾®¤µ¤ÊÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î°ìÂÎ´¶¤ò·Áºî¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£