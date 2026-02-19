ヤマハの「JOG125」に新色登場! 「グレーイッシュブルー」ってどんな色?
ヤマハ発動機販売は3月19日、原付二種のスタンダードモデル「JOG125」の新色を発売する。
「JOG125」グレーイッシュブルー
「JOG125」はヤマハの125cc原付二種スクーターでトップとなる51.9km/L(WMTCモード値)の燃費性能とスムーズな加速を両立した"BLUE CORE"エンジンを搭載。95kgの軽量ボディに735mmの低シート高と、軽量コンパクトで足つきがよく、実用的でコストパフォーマンスにも優れた原付二種のスタンダードモデルだ。
JOGシリーズのスポーティーなイメージも受け入れられ、通勤など日常の移動手段として幅広いユーザーから支持されているという。
落ち着いたソリッドブルーをベースにした"グレーイッシュブルー"
今回の新色は、落ち着いたソリッドブルーをベースとし、性別や年齢を問わず多くのユーザーがカジュアルに使える「グレーイッシュブルー」だ。「レッド」「ブラック」「ホワイト」は継続販売し、全4色で展開する。
