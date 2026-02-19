ガバッと羽織るだけ♡【ZARA】40・50代が1枚持っておきたい！「垢抜けブレザー」

きちんと見えは欲しい、でも無難にはなりたくない。そんな40・50代におすすめなのが、ガバッと羽織るだけでサマになりそうな【ZARA（ザラ）】の「垢抜けブレザー」。モードなハイネック仕様やレトロな雰囲気のコーデュロイ素材など、シンプルで終わらないデザインが豊富にラインナップ。いつものセーターやシャツに重ねることで、デイリールックも新鮮にアップデートできそうです。大人のワードローブにスタンバイしておきたい商品が目白押しなので、ぜひお見逃しなく。

シャープなラインで魅せる、ハンサムブレザー

【ZARA】「ウールブレンドテーラードブレザー ZW COLLECTION」\22,990（税込）

ウエストをきゅっとシェイプしたシルエットが際立つ、テーラードブレザー。ウールブレンド素材ならではの上品な質感が、装い全体を大人顔に引き上げてくれそうです。甘さを削ぎ落としたシャープなデザインで、羽織るだけで凛とした空気感に。ジーンズ合わせでもラフに見えず、コーデがきれいに引き締まりそうなのが魅力。40・50代に似合いそうな、きれいめハンサムな1枚です。