大大大当たりーーッ！！【ミスド】終売前に急いで♡「新作ドーナツ」がめっちゃ可愛い

【ミスタードーナツ】から、予約しないと出会えない特別な新作が登場しました！ ショコラの深みとハートのモチーフが融合した贅沢な一品で、自分へのご褒美やギフトにもぴったりなビジュアルです。ネットオーダー限定というレア感もあり、販売終了前に必ずチェックしておきたいところ。今回は、その圧倒的な可愛さとこだわりをご紹介します。

可愛さ反則級！ ハートが重なる贅沢なビジュアル

ネットオーダー限定の「トリオハート ショコラ & プラリネ」は、見た瞬間に気分が上がりそうな華やかさ。ショコラドーナツの上に、チョコやココアパウダーで飾られたハート型のチュロが贅沢にのっています。ストロベリーシュガーの赤がアクセントになっていて、@ftn_picsレポーターHaruさんの言うとおり「可愛さ200点」！？ 食べるのがもったいないほどの美しさに、思わず見惚れてしまいそうです。

こだわり満載◎ 3種のクリームが織りなす極上ハーモニー

カットしてみると、ガナッシュクリームやプラリネホイップなどが重なっているのが分かります。ハートチュロを濃厚なクリームにディップすれば、ワンランク上の美味しさが味わえそうです。事前予約が必須なうえ、なくなり次第終了の限定品なので、食べてみたい人は早めにネット注文を！

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

writer：内山友里