¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥ê¥å¡¼¥¸¥å½÷»Ò2¿Í¾è¤ê¤Ç5°ÌÆþ¾Þ¤·¤¿ÊÆ¹ñÂåÉ½¤Î¥½¥Õ¥£¥¢¡¦¥«¡¼¥¯¥Ó¡¼¤¬18Æü¡¢ÃÏ¸µ¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í·Ù»¡´±¤È¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ö³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Æ°²è¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡24ºÐ¤Î¥«¡¼¥¯¥Ó¡¼¤Ï¸ÞÎØ³«ËëÁ°¤«¤é¡ÈÎø¿ÍÊç½¸¡É¤ò¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø¸À¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¡£¸ÞÎØ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢Áª¼ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹¤â´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡³«Ëë¸å¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤Ë¡È¥¹¥Ñ¥Ç¡¼¥È¡É¤òÊó¹ð¡£¥Ð¥¹¥í¡¼¥Ö¤òÃå¤Æ¡¢ÃËÀ¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¼Ì¤Ã¤¿1Ëç¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢ºÇ¿·¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖºòÈÕ¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í·Ù»¡´±¤È¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¥¹¥Æ¥¤À¤Ã¤¿¤ï¡×¤ÈÊ¸ÌÌ¤ÇÊó¹ð¡£Æ°²è¤âÅº¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¸ÞÎØ¤Î5¤Ä¤ÎÎØ¤¬¤Ä¤¤¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿¥«¡¼¥¯¥Ó¡¼¤Ï¡Ö2½µ´Ö¤Û¤ÉÁ°¤Ë»ä¤ËDM¤·¤Æ¤¤¿¿Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥¡¼ÈÄ¤ËºÜ¤»¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¼÷»Ê¡Ö¥¹¥·¥¹¥¡¼¡×¤ò´®Ç½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤Î¸å2¿Í¤Ç°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸¤â¸ò´¹¤·¤¿¤ï¡£Èà¤Ï»ä¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î·Ù»¡¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸¤ò¤¯¤ì¤Æ¡¢»ä¤Ï¼êºî¤ê¤Î¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢À¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤Ê¤¬¤éÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÎø°¦ËÜ¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤Í¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤âÌÌÇò¤¯¤Æ¥¹¥Æ¥¤À¤Í¡×¡Ö¤³¤Î¸ÞÎØ¤Î·Ð¸³¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¿´¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¡Ö°¦¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤À¡×¡Ö¥¹¥·¥Ç¡¼¥È¤ò·×²è¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¡©¡¡ËÜÊª¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë