おじいちゃんがワンコに会いたがっているので、お家に連れて行ったら…？ワンコとおじいちゃんの初対面の様子が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で1万7000回再生を突破しています。

【動画：おじいちゃんが『孫の犬に会いたい』と言っていたので、連れて行ったら…あまりにも尊い『初対面の光景』】

ワンコとおじいちゃんの初対面

TikTokアカウント「kuuchan137」に投稿されたのは、ヨークシャーテリアの「くぅ」ちゃんとおじいちゃんが初めて会った時の様子です。投稿者さんがくぅちゃんをお家に迎えてから、ずっと会いたがっていたというおじいちゃん。そこでくぅちゃんを連れて会いに行ったところ、くぅちゃんは全く人見知りせずにおじいちゃんに近寄っていったとか。

おじいちゃんが椅子に座ったまま足踏みをして遊び相手になってあげると、くぅちゃんは「もっとやって！」とばかりにおじいちゃんの足をふみふみ…。初対面とは思えないほど懐いている姿が、なんとも無邪気で可愛らしいです。

愛おしい光景にほっこり

そしておじいちゃんが両手を伸ばして優しく触れると、くぅちゃんは大喜び！しっぽをブンブン振りながら手にじゃれついて、とても楽しそうに遊んでいたとか。おじいちゃんも念願のくぅちゃんとの触れ合いに幸せを感じているようで、ずっとニコニコと笑っていたとのこと。

遊んでもらえて嬉しそうなくぅちゃんと、その愛くるしさにデレデレになっているおじいちゃんは、まるで本当の孫と祖父のよう…。あまりにも愛おしい光景は、多くの人の心を温めてくれることとなりました。

この投稿には「2人ともカワイイ」「楽しそう」「ほのぼのしちゃう」「おじいちゃん嬉しそう」「ワンちゃんには癒し効果がありますよね」といったコメントが寄せられています。

愛されながらすくすく成長中！

くぅちゃんは2025年10月18日生まれの男の子。投稿者さんはくぅちゃんに出会った時に、あまりにも可愛い姿に一目惚れしてしまったそうです。もちろん一緒に暮らし始めてからも、家族みんながくぅちゃんにメロメロとのこと。これからもくぅちゃんが愛されながら、元気にすくすく成長してくれますように。

くぅちゃんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「kuuchan137」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「kuuchan137」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。