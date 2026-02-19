2ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤ì¡¢¥¢¥ë¥Æ¥¿¼ºË¾¤¢¤é¤ï¡Ö¥ê¡¼¥°¤Ç¾¡Íø¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿å½à¤Ë¤Ï¤Û¤É±ó¤¤¡×
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè31ÀáÁ°ÅÝ¤·Ê¬¡¢¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¤È¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î»î¹ç¤Ï2-2¤Î¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥Ö¥«¥è¡¦¥µ¥«¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÁ°È¾Áá¡¹¤ËÀèÀ©¤·¡¢¥Ô¥¨¥í¡¦¥¤¥ó¥«¥Ô¥¨¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤Æ°ì»þ¤Ï³Ú¾¡¥à¡¼¥É¤¬Éº¤¤¤«¤±¤¿¤¬¡¢¥¦¡¼¥´¡¦¥Ö¥¨¥Î¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤ë¤ÈÎ®¤ì¤Ï°ìÅ¾¡£½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¥È¥à¡¦¥¨¥É¥¸¡¼¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬¥ê¥Ã¥«¥ë¥É¡¦¥«¥é¥Õ¥£¥ª¡¼¥ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤Î¼ºÅÀ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ2¤ò¼è¤êÆ¨¤¬¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÄË¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£º£É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¶À¤ò¸«¤Æ¡¢ÆüÍËÆü¤Ë²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¸«¤ë¤³¤È¤À¡×
¡Ö»î¹ç¤Î½ª¤ï¤êÊý¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀÕÇ¤¤À¡£¤³¤Î¥ê¡¼¥°¤Ç¾¡Íø¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿å½à¤Ë¤Ï¤Û¤É±ó¤¤¡×
¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¸åÈ¾ÅÓÃæ¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤ò¼º¤Ã¤¿¡£½ªÈ×¤Ï¤í¤¯¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬·Ò¤¬¤é¤º¡¢¾Ç¤ê¤Ð¤«¤ê¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤¬Í¥¾¡·Ð¸³¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤³¤ì¤Ç2°Ì¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤È¤Îº¹¤Ï¡Ö5¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢1»î¹ç¾Ã²½¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¼Â¼Á¡Ö2¡×¤È¸«¤ë¤Ù¤¤«¡£¥·¥Æ¥£¤Ï¤³¤ì¤Ç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ò´Þ¤à»Ä¤êÁ´»î¹ç¤Ë¾¡Íø¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¼«ÎÏ¤ÇÍ¥¾¡¤ØÅþÃ£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£