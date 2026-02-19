カラバオカップ決勝戦によるスケジュール調整として、プレミアリーグ第31節が前倒しとなり、ウォルバーハンプトンとアーセナルの試合が行われた。



FAカップ4回戦と同じくサカを中盤の中央で起用してきたアーセナルがまずボールを持つ展開に。5分にはライスのクロスをゴール前でサカが頭で合わせ、アーセナルがさっそく先制点を記録する。



17分にはギェケレシュへのスルーパスでサカがチャンスメイク。そこからマドゥエケのシュートがこぼれたところをマルティネッリが詰めるが、ここはジョゼ・サが立ちはだかる。





エースに待望の得点



ライスの高精度クロスに

タイミングよくサカが合わせる



アウェイチームが

幸先よく先制



プレミアリーグ 第31節前倒し分

ウォルヴァーハンプトン v アーセナル

一方A・ゴメスを早い時間に負傷で失ったウルブズはほとんどアーセナルゴールに迫るシーンを作れない。スペースを埋めてブロックを作るもののほぼハーフコートゲームの様相となる。ようやくアディショナルタイムに1本目のシュートが生まれ、アンドレがミドルを狙うがこれは左に外れていく。後半もアーセナルがボールを握ると思われたが、徐々にウルブズがポゼッションを高めていく。53分にはアームストロングがシュートを放ち、55分にはアンドレのクロスがディフレクトして直接ゴールに向かうが、ラヤが落ち着いたセーブを見せる。56分、アーセナルに追加点が生まれる。ガブリエウからのスルーパスに反応したのはインカピエ。ゴール前に侵入し左足を振り抜いてネットを揺らした。一度は旗が上がったもののVARの介入でゴールが認められ、インカピエの加入後初ゴールでアーセナルが突き放す。しかしウルブズも反撃を見せる。61分、右サイドが空いたところへ侵入したH・ブエノが左足で逆サイドを狙い、コントロールされたボールを見事に突き刺してウルブズが1点差に詰め寄る。アーセナルはエゼ、ジェズスを、ウルブズはR・ゴメスを投入。さらにアーセナルはサカに代えてトロサールをピッチに送り出す。ウルブズは前線のアームストロングに当てたり、ロングスローを駆使してアーセナルにペースを与えない。アーセナルはパスやクロスの精度を欠きプレイがつながらない。アディショナルタイム直前にはS・ブエノがトロサールに衝突し脳震盪を起こし、アーセナルはカラフィオーリを投入する。しかし94分、エドジーのシュートがそのカラフィオーリに当たってゴールに飛び込んでしまい、ウルブズは土壇場で同点に追いついた。一気に攻撃のギアを上げるアーセナルだが得点を挙げることはできずホイッスル。直後にジェズスがモスケラを突き飛ばしイエローカードが提示され、騒然とするなか試合は終了した。アーセナルは2連続ドローとなり、勝ち点を伸ばすことができなかった。［スコア］ウォルバーハンプトン 2-2 アーセナル［得点者］アーセナルブカヨ・サカ（5）ピエロ・インカピエ（56）ウォルバーハンプトンウーゴ・ブエノ（61）リッカルド・カラフィオーリ（90＋4・OG）