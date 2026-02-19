アーセナル土壇場失点で2試合連続ドロー！ 前倒し分ウルブズ戦で勝ち点失いプレミア優勝争いにさらなるプレッシャー
カラバオカップ決勝戦によるスケジュール調整として、プレミアリーグ第31節が前倒しとなり、ウォルバーハンプトンとアーセナルの試合が行われた。
FAカップ4回戦と同じくサカを中盤の中央で起用してきたアーセナルがまずボールを持つ展開に。5分にはライスのクロスをゴール前でサカが頭で合わせ、アーセナルがさっそく先制点を記録する。
17分にはギェケレシュへのスルーパスでサカがチャンスメイク。そこからマドゥエケのシュートがこぼれたところをマルティネッリが詰めるが、ここはジョゼ・サが立ちはだかる。
後半もアーセナルがボールを握ると思われたが、徐々にウルブズがポゼッションを高めていく。53分にはアームストロングがシュートを放ち、55分にはアンドレのクロスがディフレクトして直接ゴールに向かうが、ラヤが落ち着いたセーブを見せる。
56分、アーセナルに追加点が生まれる。ガブリエウからのスルーパスに反応したのはインカピエ。ゴール前に侵入し左足を振り抜いてネットを揺らした。一度は旗が上がったもののVARの介入でゴールが認められ、インカピエの加入後初ゴールでアーセナルが突き放す。
しかしウルブズも反撃を見せる。61分、右サイドが空いたところへ侵入したH・ブエノが左足で逆サイドを狙い、コントロールされたボールを見事に突き刺してウルブズが1点差に詰め寄る。
アーセナルはエゼ、ジェズスを、ウルブズはR・ゴメスを投入。さらにアーセナルはサカに代えてトロサールをピッチに送り出す。ウルブズは前線のアームストロングに当てたり、ロングスローを駆使してアーセナルにペースを与えない。
アーセナルはパスやクロスの精度を欠きプレイがつながらない。アディショナルタイム直前にはS・ブエノがトロサールに衝突し脳震盪を起こし、アーセナルはカラフィオーリを投入する。しかし94分、エドジーのシュートがそのカラフィオーリに当たってゴールに飛び込んでしまい、ウルブズは土壇場で同点に追いついた。
一気に攻撃のギアを上げるアーセナルだが得点を挙げることはできずホイッスル。直後にジェズスがモスケラを突き飛ばしイエローカードが提示され、騒然とするなか試合は終了した。アーセナルは2連続ドローとなり、勝ち点を伸ばすことができなかった。
［スコア］
ウォルバーハンプトン 2-2 アーセナル
［得点者］
アーセナル
ブカヨ・サカ（5）
ピエロ・インカピエ（56）
ウォルバーハンプトン
ウーゴ・ブエノ（61）
リッカルド・カラフィオーリ（90＋4・OG）
エースに待望の得点— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) February 18, 2026
ライスの高精度クロスに
タイミングよくサカが合わせる
アウェイチームが
幸先よく先制
プレミアリーグ 第31節前倒し分
ウォルヴァーハンプトン v アーセナル
https://t.co/7qrJ4hymdA pic.twitter.com/5vgDOQ5SCW