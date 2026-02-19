◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第13日 スノーボード女子スロープスタイル決勝（2026年2月18日 リビーニョ・スノーパーク）

五輪初出場の19歳、深田茉莉（ヤマゼン）が冬季五輪の日本女子最年少記録で金メダルを獲得した。スロープスタイルでは、銅メダルの村瀬心椛（21＝TOKIOインカラミ）とともに同種目の日本女子初メダルとなった。2人の滑りをプロスノーボーダー、スノーボード解説者の田中幸氏が解説した。

今回の五輪のスロープスタイルは、全体的にジャッジの採点基準が厳しかった印象です。レールにしっかり乗り切れていないと減点され、ジャンプでも着地を厳しく見られていました。

その中で深田選手は、特に3本目でパーフェクトな滑りをしました。コンポジション（全体の構成点）の得点が40点満点で37・33点と高得点だったのは、丁寧に6つのセクションをクリアしたからでしょう。

深田選手が特に素晴らしかったのは、10点満点をマークした第4セクションのジャンプでした。スイッチスタンス（メインスタンスとは逆）からのバックサイド（背中側から回る）への回転は、4種類の踏み切りの中で一番、難しい。スイッチバックと呼ばれ、やる選手自体が少ないこの技を、1260（3回転）で決めました。

深田選手には、このスイッチバック1260以外にも、レパートリーの多さがあった。第3セクションのアンダーフリップ（縦軸の後方宙返り）、第6セクションのオフ・ザ・トゥーのフロントサイド（通常とは逆に、正面からの回転をつま先側で踏み切る）の技など、多様性を見せました。

スロープスタイルの本質は「流れ」です。今回の五輪はスピードが出ないコースでジャンプに高さが出ないため、完走できない選手が多かった。1440（4回転）も使えない中、メダリストの3人はボードを走らせる技術がありました。中でも深田選手は、ミスなく、多彩な技を繰り出して「流れ」を生み出したので、高い得点を出せたのだと思います。

村瀬選手は、3本目の第1セクションでレールから降りるのがわずかに早く、10点満点で4・70点と大きく減点されました。それ以外は完璧だっただけに、ジャッジの厳しさの傾向が表れた、象徴的な採点でした。（プロスノーボーダー、スノーボード解説者）