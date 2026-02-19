¹À¥¤¹¤º¡ß¿ùºé²Ö¡ßÀ¶¸¶²ÌÌí¡¢3¿Í¤¬ËÂ¤°ÀÚ¼Â¤ÊÊÒ»×¤¤¤¬¶»¤òÂÇ¤Ä¡½¡½ºä¸µÍµÆó¡õÅÚ°æÍµÂÙ¤ÎºÆ¥¿¥Ã¥°ºî¡ÖÊÒ»×¤¤À¤³¦¡×
Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ö²ÖÂ«¤ß¤¿¤¤¤ÊÎø¤ò¤·¤¿¡×(2021Ç¯¸ø³«)¤ÎµÓËÜ²È¡¦ºä¸µÍµÆó¤È´ÆÆÄ¡¦ÅÚ°æÍµÂÙ¤¬¡¢2024Ç¯¤ËºÆ¤Ó¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À±Ç²è¡ÖÊÒ»×¤¤À¤³¦¡×¡£¹À¥¤¹¤º¡¢¿ùºé²Ö¡¢À¶¸¶²ÌÌí¤È¡¢¼ã¼ê¼ÂÎÏÇÉ¤òÂåÉ½¤¹¤ë3¿Í¤ÎÇÐÍ¥¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤³¤È¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
Èþºé(¹À¥)¡¢Í¥²Ö(¿ùºé)¡¢¤µ¤¯¤é(À¶¸¶)¤Ï¡¢Åìµþ¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤¢¤ë¸Å¤¤°ì¸®²È¤Ë3¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì»Å»ö¡¢³Ø¹»¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ËËèÆü½Ð¤«¤±¤Æ¹Ô¤¡¢µ¢Âð¤·¤¿¤éÍ¼ÈÓ¤ò°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸¿²¼¼¤ÇÌ²¤ê¡¢Ä«¤Ë¤Ï3¿Í¤Ç»õ¤òËá¤¯¡£ÃÂÀ¸Æü¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò¤·¤¿¤ê¤È¡¢µ¤¤Þ¤Þ¤Ç²º¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ëÆü¡¢2¿Í¤Ç¾è¤Ã¤¿¥Ð¥¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤µ¤¯¤é¤ÏÈþºé¤¬¤¢¤ëÃËÀ¤Ë»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¡£µ¢Âð¸å¡¢ÁáÂ®¤½¤Î¤³¤È¤òÏÃÂê¤Ë¤·¤¿¤µ¤¯¤é¤Ï¡¢Í¥²Ö¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ÖËÜÅö¤ËÊÒ»×¤¤¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¡©¡×¡Ö¹ðÇò¤·¤Ê¤è¡×¤ÈÈþºé¤Ë¸À¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Èþºé¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò²¿¤Ç¸À¤¦¤Î¡×¤ÈÉÔµ¡·ù¤ÊÍÍ»Ò¤Ç...¡£
¢£å«¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿3¿Í¤¬ËÂ¤°Æü¾ï¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀÚ¼Â¤ÊÊÒ»×¤¤¤¬¶»¤Ë¶Á¤¯
ËÜºî¤¬ÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢¶¯¤¤å«¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿3¿Í¤Î½÷À¤¬ËÂ¤°Æü¾ï¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Êú¤¨¤ëÆÏ¤¤½¤¦¤ÇÆÏ¤«¤Ê¤¤"ÊÒ»×¤¤"¡£Èþºé¤ÈÍ¥²Ö¡¢¤µ¤¯¤é¤Ï¡¢Æ±µéÀ¸¤Ç¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð²ÈÂ²¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢12Ç¯¤â°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï"¤¢¤ëÍýÍ³"¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤¬3¿Í¤ò¶¯¤¯·ë¤Ó¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
3¿ÍÊ¬¤ÎÍ¼ÈÓ¤ä¤ªÊÛÅö¤òºî¤ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤ÎÈþºé¡£¹À¥¤ÏÈà½÷¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î±ü¤Ë¤¢¤ë¸ÉÆÈ´¶¤Þ¤ÇÃúÇ«¤ËÉ½¸½¡£¤Õ¤È¤·¤¿»ëÀþ¤äÄÀÌÛ¤Î"´Ö"¤ÎÃæ¤ËÀÚ¤Ê¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë±éµ»¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÂ¸ºß´¶¤ÇÊª¸ì¤Î¼´¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Âç³Ø¤ËÄÌ¤¤¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¹ÖµÁ¤ò¼õ¤±¤ëÍ¥²Ö¤Ï¡¢¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ê½÷À¡£¿ùºé¤ÏÏÂ¤ä¤«¤Ê¶õµ¤´¶¤ÇÍ¥²Ö¤ò¹¥±é¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¾Ç¤ê¤ä²×Î©¤Á¡¢³ëÆ£¡¢°ÂÅÈ¡¢Á¢Ë¾¡¢¶»¤ÎÄË¤ß...¤½¤Î»þ¡¹¤ÎÍ¥²Ö¤Î¿´¤Îµ¡Èù¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È±Ç¤·½Ð¤¹¡£ÆÃ¤ËÆ·¤Ë´¶¾ð¤ò½É¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ê±éµ»¤¬¸«»ö¤Ç¡¢Í¥²Ö¤Î²ù¤·¤µ¤äÀÚ¤Ê¤µ¤¬ÄË¤¤¤Û¤É¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Èà½÷¤â¤Þ¤¿¡¢Âç¤¤Ê"ÊÒ»×¤¤"¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ÎÀÚ¼Â¤µ¤Ë¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¡£
À¶¸¶¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¯¤·¿É¸ý¤ÊÊª¸À¤¤¤â¤¹¤ë¤¬¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÊÀ³Ê¤Î¤µ¤¯¤é¡£Èþºé¤ÈÍ¥²Ö¤«¤éËö¤Ã»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë²Ä°¦¤¬¤é¤ì¤¿»þ¤Ë¤Ï¤¦¤Ã¤È¤¦¤·¤½¤¦¤Ê´é¤ò¸«¤»¤ë¤¯¤»¤Ë¡¢¤µ¤¯¤é¤â¤Á¤ã¤ó¤È2¿Í¤Î¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬°¦¤ª¤·¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤µ¤¯¤é¤ò¡¢À¶¸¶¤ÏË¤«¤ÊÉ½¾ð¤È´¶¾ðÉ½¸½¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Ëö¤Ã»Ò¤é¤·¤µ¤È¸À¤ª¤¦¤«¡¢¾¯½÷¤Î¤è¤¦¤Ê½ãÅÙ¤â´¶¤¸¤ë¥Ï¥Ä¥é¥Ä¤È¤·¤¿Â¸ºß´¶¤¬Ì¥ÎÏÅª¤À¡£»þ¤ËÂçÃÀ¤Ê¸ÀÆ°¤â¸«¤»¤ë¤µ¤¯¤é¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¿ï½ê¤ËÉ÷¤ò¿á¤«¤»¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢3¿Í¤ÈÆ±¤¸µ²±¤ò¶»¤ËÈë¤á¤ÆÀ¸¤¤ëÀÄÇ¯¡¦Åµ¿¿¤ò²£ÉÍÎ®À±¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¡¢¤Þ¤µ¤ËÈô¤ÖÄ»¤òÍî¤È¤¹Àª¤¤¤ÎÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤¿²£ÉÍ¤À¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¥Ô¥¢¥Î±éÁÕ¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ËÜºî¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë"ÊÒ»×¤¤"¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢²¿¤âÎø°¦¤Ë¸Â¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÀÚ¼Â¤ÊÁÛ¤¤¤ò¡¢¶»¤ÎÃæ¤ËÊú¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ï¡¢ÀÚ¤Ê¤¯¤â²¹¤«¤¤¡£3¿Í¤¬¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤ÆÊë¤é¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿"¤¢¤ëÍýÍ³"¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Êú¤¨¤ëÂç¤¤ÊÊÒ»×¤¤¤ÎÀµÂÎ¤ò¡¢¤½¤ÎÌÜ¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤°ìºî¤À¡£
Ê¸¡áHOMINISÊÔ½¸Éô
ÊüÁ÷¾ðÊó
ÊÒ»×¤¤À¤³¦
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2026Ç¯2·î20Æü(¶â)16:45¡Á
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§£×£Ï£×£Ï£×¥·¥Í¥Þ(¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª)
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
½Ð±é¡§¹À¥¤¹¤º ¿ùºé²Ö À¶¸¶²ÌÌí ²£ÉÍÎ®À± ¾®Ìî²ÖÍü °ËÅç¶õ £í£ï£ï£î£ò£é£ä£å£ò£ó ÅÄ¸ý¥È¥â¥í¥ò À¾ÅÄ¾°Èþ