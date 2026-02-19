ÊÆ¶âÍ»À¯ºö¡¢¸«Êý³ä¤ì¤ë¡¡Íø¾å¤²ÏÀ¤â¡¢FRBµÄ»öÏ¿¤ÇÈ½ÌÀ
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤¬18Æü¸øÉ½¤·¤¿1·î¤ÎÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡ÊFOMC¡Ë¤ÎµÄ»öÏ¿¤Ç¡¢Ê£¿ô¤Î»²²Ã¼Ô¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ìºÆÇ³¤Ë·Ù²ü´¶¤ò¼¨¤·¡¢ÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤Ë¿µ½Å»ÑÀª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬2¡óÌÜÉ¸¤ò¾å²ó¤êÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢Íø¾å¤²¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ë¤È¤Î°Õ¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢Íø²¼¤²¤Î¼çÄ¥¤â¤¢¤ê¡¢¶âÍ»À¯ºö¤ò½ä¤Ã¤Æ¸«Êý¤¬³ä¤ì¤¿¡£
¡¡µÄ»öÏ¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ê£¿ô¤Î»²²Ã¼Ô¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤¬Í½ÁÛÄÌ¤êÄã²¼¤¹¤ì¤Ð¡¢Íø²¼¤²¤¬Å¬ÀÚ¤Ë¤Ê¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤¿¤À¡¢¹â»ß¤Þ¤ê¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤ÎÄÀÀÅ²½¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Þ¤ÇÅöÊ¬¤Î´Ö¡¢ÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤ÏÀµÅö²½¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤·¤¿»²²Ã¼Ô¤â¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢°ìÉô¤Î»²²Ã¼Ô¤ÏÏ«Æ¯»Ô¾ì¤¬ÂçÉý¤Ë°²½¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò·Ù²ü¤·¡¢À¯ºö¶âÍø¤ò²áÅÙ¤Ë°ú¤Äù¤áÅª¤Ê¿å½à¤Ç°Ý»ý¤¹¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë°²½¤ò¾·¤¯¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¡¡FRB¤Ï1·î28Æü¤ÎFOMC¤Ç4²ñ¹ç¤Ö¤ê¤Ë¶âÍø¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£¼º¶ÈÎ¨¤Ë°ÂÄê²½¤ÎÃû¤·¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÅöÌÌ¤ÎÆ°¸þ¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤Î¤¬Å¬ÀÚ¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¦¥©¥é¡¼¡¢¥ß¥é¥óÎ¾Íý»ö¤¬0.25¡ó¤ÎÍø²¼¤²¤òµá¤á¤Æ·èÄê¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤¿¡£