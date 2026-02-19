3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場するオーストラリア代表の公式X（旧ツイッター）が日本で反響を呼んでいる。

オーストラリア代表は前回大会に続き、東京都府中市で事前キャンプを実施。その間、積極的に日本語で公式Xから発信し、選手紹介だけでなくハイチュウやプロ野球チップスなど日本のお菓子を試すと報告している。

また、前日18日には「今週末、府中で私たちの試合を観に来てくれますか？もし来てくれるなら…スタンドから応援歌を歌ってくれたら嬉しいです！皆さんの声援をぜひ感じたいです」と投稿。「そして…もしかしたらラッキーなファンの方に、私たちと一緒にFour’NTwentyのオーストラリアンパイを食べてもらうか」と観戦を呼びかけ「来る予定の人は『行く！』とリプしてください」と記した。

オーストラリア代表は21日正午から社会人硬式野球クラブチーム「全足利クラブ」と練習試合、22日は午前10時15分から野球体験イベント、正午からは府中選抜と練習試合を行う。

この投稿には「日曜彼女と行くよ！」「土曜日、応援歌を歌いに行きます！」「行けるかもー！」「日曜日楽しみにしてます！来週のハマスタも！」などと報告が寄せられた。

オーストラリア代表は現役時代、「ディンゴ」の登録名で中日でプレーしたデービッド・ニルソン氏が監督を務めている。