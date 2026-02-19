「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード女子スロープスタイル・決勝」（１８日、リヴィーニョ・スノーパーク）

村瀬心椛（２１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝は２冠達成とならず、銅メダルとなった。順位確定直後、金メダルで涙する深田茉莉を笑顔で祝福。１９歳の後輩をたたえた上で、涙を流して思いを吐露する姿がファンの胸を打った。

３回目のラスト、２位だった村瀬はザトフスキシノットに逆転され銅メダルとなった。点数が発表された直後は思わず悔しそうな表情を浮かべ、歯を食いしばっていた村瀬。それでも拍手をしながら深田の右肩をたたくと、「やー！」と言いながら深田を抱きしめた。２人で抱き合い、後輩を祝福した形になった。

それでも悔しさをあらわにしたのは表彰式。銅メダルを実感し、こらえていた涙が一気にあふれ出した。直後のインタビューでは「やっぱり、２冠、金、金を目指していた。（３回目は）完璧なルーティンができて、優勝できたかなと思ったんですけど…。思ったような点数は出ずに、きょう一番、今までで一番いいランをお届けできたので…。ものすごく嬉しいが銅というのは悔しいですし、期待に応えられず悔しいです」と語った村瀬。さらに「トゥエルブ（１２６０）も決まって、絶対にセブン（７２０）じゃなくて、絶対に１０（１０８０）をやって、絶対にてっぺんを取ろうと思ったんですが…。もっと修行しないといけないと感じました」と声を震わせた。

２位で迎えた３回目は攻めの滑りでフロントサイド・トリプルコーク１２６０、バックサイド１０８０を成功。完璧な内容でガッツポーズを作ったが、８５・８０と得点が伸びず、２回目でトップに立っていた深田に２・０３点及ばなかった。

ＦＩＳが公式ホームページで公開したスコアでは「セクション１」の点数が２人のメダルの色を分けた形になった。ここで４・００差がついたことで、以降のセクション２では深田と同点かそれ以上の点数をマークしながら上回れなかった。

思いをこらえて勝者を祝福した上で悔し涙を流した村瀬。「（金メダルで）最初は嬉しくて、悔しい感じで終わったので次は金、金を取って、この悔しい思いを次のオリンピックでぶつけてやろうと思います」と、言葉に力を込めた。

その姿勢に視聴者も「相手を讃えつつ、敗れた悔しさは噛みしめる 真剣勝負であるべき姿だと感じます」「二人は正反対の涙だったけどどっちの気持ちも刺さって泣ける」「村瀬は悔しかっただろうけど自分から深田に歩み寄ったのは素晴らしいし、深田も村瀬の事を思いやって待ってる姿におじさん涙出る」「村瀬選手の悔しさたるや想像も及ばないけれど感動をありがとうございました 綺麗だけど切ない涙。。」「涙流しながら『次は絶対金金』宣言した２１歳の覚悟がエグい これぞ日本スポーツの未来だろ！誇らしい…」と感動を呼んでいた。

◆村瀬心椛（むらせ・ここも）２００４年１０月１５日、岐阜県出身。スノーボード好きの両親の影響で４歳から始めた。１８年には全日本選手権スロープスタイルで初優勝。世界ジュニア選手権ではスロープスタイルとビッグエアで２冠に輝いた。１７歳３カ月で出場した２０２２年北京五輪のビッグエアで銅メダルを獲得。冬季五輪の日本勢女子最年少メダリストになった。ＴＯＫＩＯインカラミ所属。身長１５３センチ。