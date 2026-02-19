ABC·Ë¼Ó°½¥¢¥Ê¤¬¥é¥¸¥ª¡Ö¿è¤â´Å¤¤¤â¡×¤ËÉüµ¢¡¡¼«¤é¤Î½Ð»ºÂÎ¸³¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ë¸ì¤ë
ABC¤Î·Ë¼Ó°½¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê40¡Ë¤¬¡¢18ÆüÊüÁ÷¤ÎÆ±¶É¥é¥¸¥ª¡Ö·¬¸¶À¬Ê¿¡¡¿è¤â´Å¤¤¤â¡×¤Ë9¥«·î¤Ö¤êÉüµ¢¤·¤¿¡£
·Ë¥¢¥Ê¤ÏºòÇ¯5·î¤«¤é»ºµÙ¤ËÆþ¤ê¡¢Æ±6·î6Æü¤ËÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£
18Æü¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡Ö9¥«·îµÙ¤ó¤Ç¤Æ¤â²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤º·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÈÖÁÈ¤È¥ê¥¹¥Ê¡¼¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤ÆÁêÊÑ¤ï¤é¤º¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥Ð¥Ê¥Ê¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ÎÀ¬Ê¿¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏABC¥é¥¸¥ª¤¬¥Û¡¼¥à¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¡¼¡×¤È¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë½ñ¤µ¤·¤¿¡£¥é¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¼«¤é¤Î½Ð»ºÂÎ¸³¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
2008Ç¯¤ËABCÆþ¤ê¤·¤¿·Ë¥¢¥Ê¤Ï¡¢·Ë½ÕÄ³¤Ë¶µ¤¨¤òÀÁ¤¤¡Ö·Ë¼Ó°½¡×¤Î¹âºÂÌ¾¤Ç¾åÊýÍî¸ì¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£