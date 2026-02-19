エジプト出身のタレント、フィフィ（49）が19日までに自身のSNSを更新。中国外務省が18日、高市早苗氏が再び首相に選出されたことに関し「日本側には反省し、誤りを正すよう改めて促す」との報道官談話を出したことに言及した。

中国側は、台湾有事が存立危機事態になり得るとした高市氏の国会答弁の撤回を重ねて求めた。中国は高市政権が防衛力強化を加速し、憲法改正や非核三原則見直しを進めることを警戒。対日強硬姿勢を堅持する構え。

報道官談話は首相選出について「日本の内政だ」としつつ、日本に対し「実際の行動で中日関係の政治的基礎を守るという誠意を示す」ことを要求。1972年の日中共同声明を含む四つの政治文書の精神と約束を守るよう訴えた。国営通信新華社や国営中央テレビは高市氏選出を速報した。

フィフィは「中国、台湾巡る答弁撤回を重ねて要求」と題された記事を引用し「しつこい！」とつづった。

中国は昨年11月の高市氏の答弁を機に反日宣伝を繰り返している。共産党機関紙、人民日報は高市政権が「新型軍国主義」を推進していると非難。今月には王毅外相がドイツでの国際会議で高市氏の答弁が「台湾侵略や軍国主義復活」の魂胆を露呈したと主張した。在日本中国大使館は日本が教科書改訂で「侵略を美化した」とX（旧ツイッター）に投稿した。

また、中国紙、環球時報は18日「高市氏は今後も中国の脅威を誇張し、日本外交の制約となる」とする中国の専門家の見方を報じた。日本の出方次第で「中国は核の先制不使用政策を変えるべきだ」との意見も中国の有識者から出ている。