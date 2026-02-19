テレビプロデューサーの佐久間宣行氏（50）が18日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）」（水曜深夜3・00）に出演。10年前にプロデューサーを務めた“トンデモドラマ”に出演していた超人気俳優についてコメントする場面があった。

オープニングトークでシンガー・ソングライターで俳優の星野源がパーソナリティーを務める同局「星野源のオールナイトニッポン」（火曜深夜1・00）が10年の節目で終了する話題に。

「10年前何してたかなって」と佐久間氏。当時まだテレビ東京所属だった佐久間氏は「2016年って、千鳥に出会って『（NEO決戦バラエティ ）キングちゃん』って番組を立ち上げた。『トークサバイバー』の前身の番組の『キングちゃん』をテレ東で始めたっていう」と振り返った。

さらに「これ誰も知らないですけど、『（潜入捜査アイドル）刑事ダンス』ってドラマをやってた。ワンクールだけ」と回顧。「刑事が潜入捜査してアイドルやるっていう、トンデモドラマっていうか、トンチキなドラマだったんですけど」と苦笑しつつ、「配信もされていないから知らない人が多いんですけど、中村蒼さんと大東駿介さんが主演。アイドルグループの中の3番手ぐらいにオタクの役で横浜流星さんが出てたんですよ。あの時からカッコ良かったけどね、横浜流星さん出てるんすよ」と笑った。