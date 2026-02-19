◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第13日 スノーボード 男子スロープスタイル決勝（2026年2月18日 リビーニョ・スノーパーク）

五輪初出場の長谷川帝勝（たいが、20＝TOKIOインカラミ）が銀メダルを獲得した。14年ソチ大会から五輪種目となったスロープスタイルでのメダルは日本人初となった。ビッグエア（BA）銀メダルの木俣椋真（23＝ヤマゼン）は11位だった。その滑りを、プロスノーボーダー、スノーボード解説者の田中幸氏が解説した。

長谷川選手は、「エースがやっと戻ってきた」という印象で、銀メダルを獲得できて本当によかったと思います。2023年の世界選手権BAで、17歳で金メダルを獲るなど、日本を牽引してきました。注目されていた中、ケガなどもあってきつかったと思いますが、努力家の思いが結実しました。

長谷川選手の特徴は、多様性です。4種類ある踏み切りをすべてできるのが持ち味で、この日の1本目もキャブ（スイッチスタンス＝メインスタンスとは逆＝からのフロントサイド＝正面から回る＝の回転）、スイッチバック（スイッチスタンスからバックサイド＝背中側から回る＝の回転）、バックサイド（メインスタンスから背中側からの回転）と、多様性を見せました。

特に、最後の第6セクションでは、「バックサイド・ダブルロデオ・1260（3回転半）・メランコリーグラブからテールグラブへの持ち替え」という技を見せました。

ダブルロデオは、斜め軸の後方宙返りを2回転すること。それと水平方向の3回転半を組み合わせる技の最中に、左手でかかと側のボートを持ち、さらに右手でボードのテール（後方）に持ち替える技です。

10点満点中9・15点を出したこの技自体がすごいし、きれいだった。今回の五輪はスピードが出ないコースで、ボードが走らない。それをモノともしない素晴らしいランだったと思います。

今回の五輪では、これまでメダルがなかったビッグエア、スロープスタイルで6個のメダルを獲得しました。この活躍は、スノボに携わってきた全世代の人にとっての喜びだと思います。先行していたハーフパイプから遅れて五輪種目になり、4大会目での悲願達成でした。

前回の北京五輪後、スロープスタイルは採点基準が変わりました。高難度のジャンプの点数が高い傾向から、ジブ（人工物のレールなど）も含めた総合的な力が、より求められるようになりました。

ジャンプが得意だった日本選手には、厳しい変更でしたが、逆に日本人の丁寧さ、繊細さで対応し、メダルに結びつけました。米国、カナダ勢が強かったこの種目に、日本選手が食い込んでいくことができた。今後も、日本選手の活躍を期待したいと思います。

（プロスノーボーダー、スノーボード解説者）