ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤ÇÀãÊø¡¢¥¹¥¡¼¥ä¡¼8¿Í»àË´
¡ÊCNN¡ËÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î¥Í¥Ð¥À·´ÊÝ°Â´±»öÌ³½ê¤Ï18Æü¡¢Æ±½£ËÌÅìÉô¤Î¥¿¥Û¸Ð¼þÊÕ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÀãÊø¤Ë¥¹¥¡¼¥ä¡¼9¿Í¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¤¦¤Á8¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£»Ä¤ë1¿Í¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ç¡¢»àË´¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÊÝ°Â´±»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢Æ±½£ËÌÉô¤Î¥·¥¨¥é¥Í¥Ð¥À»³Ì®¤Ç¤Î3Æü´Ö¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¹¥¡¼Î¹¹Ô¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¡¼¥ä¡¼6¿Í¤¬µß½õ¤µ¤ì¤¿¡£¤¦¤Á2¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢1¿Í¤Ï17ÆüÌë¤ËÂà±¡¤·¤¿¡£
ÊÝ°Â´±»öÌ³½ê¤Ï¡¢ÀãÊø¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¹¥¡¼¥ä¡¼9¿Í¤Î¤¦¤Á7¿Í¤¬½÷À¡¢2¿Í¤¬ÃËÀ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£»áÌ¾¤Ï¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
°ìÊý¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¹¥¡¼Î¹¹Ô¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢Î¹¹ÔºÇ½ªÆü¤Î17ÆüÄ«¤Ë½ÐÈ¯ÃÏÅÀ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤ËÉ¹¤äÀÐ¤Ê¤É¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥¿¥Û¹ñÎ©¿¹ÎÓ¤Î´ÆÆÄ´±¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀãÊø¤Ï¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¾ì¤ÎÉý¤Û¤É¤Îµ¬ÌÏ¤À¤Ã¤¿¡£
Æ±Æü¸áÁ°11»þ30Ê¬¤´¤í¤ËÀãÊø¤ÎÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢µß½õÂâ°÷Ìó50¿Í¤¬ÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿¡£Àã¤ä¶¯É÷¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¡Ö¶ËÅÙ¤Îµ¤¾Ý¾ò·ï¡×²¼¤Ç¤ÎÁÜº÷¡¦µß½õ³èÆ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¸½¾ì¼þÊÕ¤Ç¤Ï17Æü¡¢ÀãÊø¤Î´í¸±ÅÙ¤¬5ÃÊ³¬Ãæ2ÈÖÌÜ¤Ë¹â¤¤4¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÊÆ¹ñÎ©µ¤¾Ý¶É¤Ï¡Ö¼«Á³¤ÊÀãÊø¤ÎÈ¯À¸¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¿Í¤¬Ëä¤â¤ì¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÉé½ý¤¹¤ëµ¬ÌÏ¤Î¿Í°ÙÅª¤ÊÀãÊø¤â¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤³ÎÎ¨¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤·¡¢ÀãÊø¤Î´í¸±¤¬¤¢¤ë´Ö¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥«¥ó¥È¥ê¡¼ÃÏ¶è¤ä¤½¤Î¼þÊÕ¤Ç¤Î°ÜÆ°¤Ï¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¥æ¥¿ÀãÊø¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀãÊø¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢15Ê¬°ÊÆâ¤Ëµß½Ð¤µ¤ì¤ì¤Ð½õ¤«¤ëÎ¨¤Ï93¡ó¤À¤¬¡¢45Ê¬·Ð²á¤¹¤ë¤ÈÀ¸Â¸Î¨¤Ï20¡Á30¡ó¤ËÄã²¼¤·¡¢2»þ´Ö·Ð²á¤¹¤ë¤ÈÂçÈ¾¤¬½õ¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£