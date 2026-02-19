ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）が１９日に放送され、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペア金メダルを獲得した三浦璃来・木原龍一ぺアが中継で生出演した。

ミラノの特設スタジオに姿を現した２人に総合司会の安住紳一郎アナウンサーは「カナダのトロントで共同生活していると聞いていますけれども、普段からけんかすることってないんですか？」と質問。

三浦は「本当にスケートのことでは言い合いはあまりしないんですけど、普段からちっちゃいけんかはよくします」と笑いながら返答。「なんか兄弟けんかみたいな感じですね」とはにかんだ。

安住アナは「どれくらい共同生活をしているんですか？」とさらに尋ねた。木原が「もうなんだろうね」と首をかしげると、三浦は「常に一緒にいるので、それがもう当たり前みたいになっています」とサラリ。

さらに安住アナが「起きる時間も一緒なんですか？」と追求すると木原が「練習時間が一緒なので、起きる時間帯も近いですね」と答えていた。