ÉÔÌ²¡¢Æ¬ÄË¤ÎÍ½ËÉ¡¦²þÁ±¤¹¤ëÇØ¹ü¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à¡Ú¤æ¤¬¤ß¤òÀ°¤¨¤ëÇØ¹ü¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¡Û
·ÛÄÇ1ÈÖ¡Ê¥¢¥È¥é¥¹¡Ë¤Î¤æ¤¬¤ß¤òÀµ¤·¡¢Æ¬¤ò»Ù¤¨¤ë¼ó¤Î¶ÚÆù¤òÃÃ¤¨¤ë
Æ¬ÄË¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸¶°ø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸¡ºº¤ò¤·¤Æ¤â¸¶°ø¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Æ¬ÄË¤Î¾ì¹ç¡¢Â¿¤¯¤ÏÆ¬³¸¹ü¼«ÂÎ¤¬¥º¥ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Àç¹ü¤Î¥º¥ì¤Ë¤è¤ëÂå½þ»ÑÀª¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ÛÄÇ¤¬¤æ¤¬¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸¶°ø¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£·ÛÄÇ¤Ï¡¢½Å¤¤Æ¬¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¤æ¤¬¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¤È¤¯¤Ë·ÛÄÇ1ÈÖ¤È·ÛÄÇ2ÈÖ¤¬¸å¤í¤Ë¥º¥ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î±ü¤Ë¤¢¤ë±ä¿ñ¤´¤ÈÇ¾¿À·Ð¤äÇ¾¤Î·ì´É¤¬°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Æ¿À·Ð¤ÎÅÁÆ³°Û¾ï¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬ÉÔÌ²¡¢Æ¬ÄË¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔÄ´¤ò¾·¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤ÏÆ¬³¸¹ü¤Î¤¹¤°²¼¤Ë¤¢¤ë·ÛÄÇ1ÈÖ¡Ê¥¢¥È¥é¥¹¡¦´ÄÄÇ¡Ë¤ËÆ¯¤¤«¤±¤Æ·ÛÄÇ¤Î¸åÊý¤Ø¤Î¥º¥ì¤äº¸±¦¤Î¤Í¤¸¤ì¤ò¶ºÀµ¤·¡¢¼ó¤Î¶ÚÆù¤òÃÃ¤¨¤Æ½Å¤¤Æ¬¤ò»Ù¤¨¤ë¶ÚÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÉÔÌ²¡¢Æ¬ÄË¤ÎÍ½ËÉ¡¦²þÁ±¤¹¤ëÇØ¹ü¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à
¡ÚËèÆü¤ª¤³¤Ê¤¦´ðËÜ¤Î¤æ¤ë¤á¤ë±¿Æ°1¡ÛÂ¤Þ¤ï¤· ¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á
ÉÔÌ²¡¢Æ¬ÄË¤ÎÍ½ËÉ¡¦²þÁ±¤¹¤ëÇØ¹ü¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à①-1
¤æ¤ë¤á¤ëÉô°Ì¡§Àç¹ü¡¦¹øÄÇ
Â¤ò²ó¤·¤ÆÀç¹ü¤Þ¤ï¤ê¤Î¸Ç¤Þ¤Ã¤¿´ØÀá¤ò¤Û¤°¤·¡¢¤æ¤ë¤á¤Þ¤¹¡£Â¤Þ¤ï¤·¡¡¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÂÎÁà¤Î¤ä¤êÊý
¡Ú1¡ÛÂ¤ò¹øÉý¤Ë¹¤²¤Æ¤¦¤ÄÉú¤»¤Ë¤Ê¤ê¡¢´é¤òÀµÌÌ¤Ë¸þ¤±¤ÆÉª¤òÎ©¤Æ¡¢¾åÂÎ¤òÈ¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£É¨¤ò¶Ê¤²¡¢ÂÎ¢¤ÏÅ·°æ¤Ë¸þ¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú2¡ÛÉ¨¤òÃæ¿´¤Ëìû¤Ç±ß¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë²ó¤·¤Þ¤¹¡£ÊÒÂ¤º¤Ä¡¢Æâ²ó¤·¡¦³°²ó¤·¤ò³Æ30²ó¤º¤Ä¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢´·¤ì¤Æ¤¤¿¤éÎ¾Â¤òÆ±»þ¤Ë²ó¤·¤Þ¤¹¡£
Â¤Þ¤ï¤· ¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÂÎÁà¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ü¤Ï¤¸¤á¤Ï¤¦¤Þ¤¯±ß¤¬ÉÁ¤±¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë½ù¡¹¤Ë¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÀçÄ²´ØÀá¤ò°Õ¼±¤·¡¢Â¤Î½Å¤ß¤ò»È¤Ã¤Æ²ó¤¹¤È¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£Â¤Þ¤ï¤· ¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÂÎÁà¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó
¹ø¤ËÄË¤ß¤Î¤¢¤ë¾ì¹ç
¹ø¤ËÄË¤ß¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÏÉª¤òÎ©¤Æ¤º¤Ë¾åÂÎ¤òÉú¤»¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤¤Ä¤¤¿Í¤Ï¤ªÊ¢¤Î²¼¤Ë¥¿¥ª¥ë¤«¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚËèÆü¤ª¤³¤Ê¤¦´ðËÜ¤Î¤æ¤ë¤á¤ë±¿Æ°2¡ÛºÁ¹ü¿À·Ð ¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á
ÉÔÌ²¡¢Æ¬ÄË¤ÎÍ½ËÉ¡¦²þÁ±¤¹¤ëÇØ¹ü¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à①-2
¤æ¤ë¤á¤ëÉô°Ì¡§ºÁ¹ü¿À·Ð
¥¿¥ª¥ë¤ò»È¤Ã¤ÆºÁ¹ü¿À·Ð¤ËÆ¯¤¤«¤±¡¢ÄË¤ß¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¿À·Ð¤ÎÅÁÆ³°Û¾ï¤Î²þÁ±¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ºÁ¹ü¿À·Ð ¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÂÎÁà¤Î¤ä¤êÊý
¶Ä¸þ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊÒÊý¤ÎÂ¤ÎÎ¢¤Ë¥¿¥ª¥ë¤ò¤«¤±¡¢Â¤ò¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ú1¡ÛÂ¼ó¤ò¼êÁ°¤Ë¶Ê¤²¤Æ¡¢É¨¤¬ÌµÍý¤Ê¤¯¿¤Ð¤»¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¥¿¥ª¥ë¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£30ÉÃ¥ー¥×¤·¤¿¤é¤â¤È¤ËÌá¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú2/Áíç¤¹ü¿À·Ð¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡ÛÂÎ¢¤¬ÆâÂ¦¤ò¸þ¤¯¤è¤¦¤ËÂ¼ó¤ò¤¿¤ª¤·¤Æ¥¿¥ª¥ë¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Î³°Â¦¡ÊÁíç¤¹ü¿À·Ð¡Ë¤ÈÂ¤Î¹Ã¤ò¿¤Ð¤·¤Þ¤¹¡£30ÉÃ¥ー¥×¤·¤¿¤é¤â¤È¤ËÌá¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú3/æú¹ü¿À·Ð¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡ÛÂÎ¢¤¬³°Â¦¤ò¸þ¤¯¤è¤¦¤ËÂ¼ó¤ò¤¿¤ª¤·¤Æ¥¿¥ª¥ë¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ÎÆâÂ¦¡Êæú¹ü¿À·Ð¡Ë¤ÈÂ¤ÎÎ¢¤ò¿¤Ð¤·¤Þ¤¹¡£30ÉÃ¥ー¥×¤·¤¿¤â¤È¤ËÌá¤·¡¢È¿ÂÐÂ¦¤ÎÂ¤Ç¤â¡Ú1¡Û～¡Ú3¡Û¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÁ¹ü¿À·Ð ¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÂÎÁà¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ü¥¿¥ª¥ë¤ÏÄ¹¤á¤Ç¿½Ì¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
¡üÉ¨¤¬ÌµÍý¤Ê¤¯¿¤Ð¤»¤ë³ÑÅÙ¤Þ¤Ç¥¿¥ª¥ë¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÚËèÆü¤ª¤³¤Ê¤¦´ðËÜ¤Î¤æ¤ë¤á¤ë±¿Æ°3¡Û¾åÂÎ¤¿¤ª¤· ¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á
ÉÔÌ²¡¢Æ¬ÄË¤ÎÍ½ËÉ¡¦²þÁ±¤¹¤ëÇØ¹ü¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à①-3
¤æ¤ë¤á¤ëÉô°Ì¡§Àç¹ü¡¦¹øÄÇ¡¦¸Ô´ØÀá
¹üÈ×¤ÎÀçÄ²´ØÀá¤ä¸Ô´ØÀá¤ò¤æ¤ë¤á¤Æ¡¢Àç¹ü¤Î¤Í¤¸¤ì¤ä¸Ô´ØÀá¤Î¤æ¤¬¤ß¤ò¶ºÀµ¤·¤Þ¤¹¡£¾åÂÎ¤¿¤ª¤· ¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÂÎÁà¤Î¤ä¤êÊý
¡Ú1¡Û¤¦¤ÄÉú¤»¤Ë¤Ê¤ê¡¢Î¾Éª¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÉª¤òÎ©¤Æ¤Þ¤¹¡£ÀµÌÌ¤ò¸þ¤¡¢ÊÒÊý¤ÎÉ¨¤ò90ÅÙ¶Ê¤²¤Æ³°Â¦¤Ë¹¤²¤Þ¤¹¡Ê¥«¥¨¥ëÂ¡Ë¡£
¡Ú2¡ÛÉª¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤Æ¾åÂÎ¤òº¸±¦¤Ë¤¿¤ª¤·¤Þ¤¹¡£¸ª¤ò¾²¤Ë¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë½ù¡¹¤Ë¤¿¤ª¤¹ÈÏ°Ï¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£30²ó±ýÉü¤·¤¿¤é¡¢Â¤òÊÑ¤¨¤ÆÈ¿ÂÐÂ¦¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹
¾åÂÎ¤¿¤ª¤· ¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÂÎÁà¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ü¾åÂÎ¤òº¸±¦¤Ë¤¿¤ª¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢Î¾Éª¤¬¾²¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¸ª¤¬ÄË¤¤¤È¤¤ÏÉª¤Î°ÌÃÖ¤òÊÑ¤¨¤ÆÄË¤¯¤Ê¤¤³ÑÅÙ¤Ç¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÚËèÆü¤ª¤³¤Ê¤¦´ðËÜ¤Î¤æ¤ë¤á¤ë±¿Æ°4¡Û¶»¤Ò¤é¤ ¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á
ÉÔÌ²¡¢Æ¬ÄË¤ÎÍ½ËÉ¡¦²þÁ±¤¹¤ëÇØ¹ü¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à①-4
¤æ¤ë¤á¤ëÉô°Ì¡§¶»ÄÇ
¶»ÄÇ¤ò¤Í¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¶»¤ò³«¤¡¢¶»ÄÇ¤ò¤æ¤ë¤á¤Þ¤¹¡£¶»¤Ò¤é¤ ¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÂÎÁà¤Î¤ä¤êÊý
¡Ú1¡ÛÆ¬¤Î²¼¤Ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÆþ¤ì¤Æ²£¸þ¤¤Ë¿²¤Æ¡¢Î¾É¨¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ90ÅÙ¤Ë¶Ê¤²¤Þ¤¹¡£ÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤·¡¢Î¾¼ê¤Ï¼ê¤ÎÊ¿¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤Þ¤Ã¤¹¤°Á°¤Ë½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú2¡Û´é¤ÏÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¤Þ¤Þ¡¢¶»ÄÇ¤ò¤Í¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¾åÂ¦¤Î¼ê¤ò¸ª¤«¤é¸å¤í¤Ë³«¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú3¡Û¤½¤Î¤Þ¤ÞÏÓ¤ò¸å¤í¤Ë¤¿¤ª¤·¤Æ¼ê¤Î¹Ã¤ò¾²¤Ë¤Ä¤±¤¿¤é¡¢¤â¤È¤Î»ÑÀª¤ËÌá¤·¤Þ¤¹¡£30±ýÉü¤·¤¿¤é¡¢È¿ÂÐÂ¦¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¶»¤Ò¤é¤ ¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÂÎÁà¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡üÏÓ¤ò³«¤¯¤È¤¤Ë¾åÂ¦¤ÎÉ¨¤¬Éâ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¼ê¤Î½Å¤ß¤ò»È¤Ã¤Æ¶»ÄÇ¤ËÆ¯¤¤«¤±¡¢Âç¤¤¯³«¤¯¤Î¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¡ÚËèÆü¤ª¤³¤Ê¤¦´ðËÜ¤Î¤æ¤ë¤á¤ë±¿Æ°5¡Û¼ó¤æ¤ë¤á ¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á
ÉÔÌ²¡¢Æ¬ÄË¤ÎÍ½ËÉ¡¦²þÁ±¤¹¤ëÇØ¹ü¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à①-5
¤æ¤ë¤á¤ëÉô°Ì¡§·ÛÄÇ
¼ó¤Î½Å¤ß¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤æ¤¬¤ó¤Ç¸Ç¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼ó¤Þ¤ï¤ê¤Î¿À·Ð¤È·ÛÄÇ¤Îð×ÂÓ¤ò¤æ¤ë¤á¤Þ¤¹¡£¼ó¤æ¤ë¤á ¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÂÎÁà¤Î¤ä¤êÊý
¡Ú´ðËÜ¤Î»ÑÀª¡Û¤¦¤ÄÉú¤»¤Ë¿²¤Æ¡¢ÊÒ¼ê¤Ç¤³¤Ö¤·¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¤¢¤´¤ò¾è¤»¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¡Û´·¤ì¤Æ¤¤¿¤é¤³¤Ö¤·¤ò½Å¤Í¤Æ¹â¤¯¤·¤Æ¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú1/¼ó¤Í¤¸¤ê¡Û¤³¤Ö¤·¤ò¾¯¤·Á°¤Ë½Ð¤·¡¢´é¤¬Á°¤ò¸þ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤´¤òÃæ¿´¤Ë¼ó¤ò¤«¤·¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¼ó¤ò¤¿¤ª¤·¤Þ¤¹¡£º¸±¦¤Ë30±ýÉü¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú2/¼óº¸±¦¡Û¤³¤Ö¤·¤ò¤ä¤ä¼êÁ°¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤´¤ò°ú¤¡¢¼ª¤ò¸ª¤Ë¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¼ó¤òÆ°¤«¤·¤Þ¤¹¡£º¸±¦¤Ë30±ýÉü¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú3/¼ó¾å²¼¡Û¤³¤Ö¤·¤Î¾å¤Ë¾è¤»¤¿¤¢¤´¤òÁ°¤Ë½Ð¤·¤¿¤ê¡¢°ú¤¤¤¿¤ê¡Ê´é¤ò¾å¤Ë¸þ¤±¤¿¤ê²¼¤Ë¸þ¤±¤¿¤ê¡Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤´¤òÆ°¤«¤¹¤È¤¤Ï¤³¤Ö¤·¤Ë¾è¤»¤¿¤Þ¤Þ¡¢¾å²¼¤Ë30±ýÉü¤·¤Þ¤¹¡£
¼ó¤æ¤ë¤á ¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÂÎÁà¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ü¼ó¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤ÆÆ¬¤Î½Å¤µ¤ò¤³¤Ö¤·¤ËÍÂ¤±¡¢ÄË¤ß¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÚËèÆü¤ª¤³¤Ê¤¦´ðËÜ¤Î¤æ¤ë¤á¤ë±¿Æ°6¡Û¸ª¤æ¤ë¤á¾å²¼¡¦¤Þ¤ï¤¹ ¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á
ÉÔÌ²¡¢Æ¬ÄË¤ÎÍ½ËÉ¡¦²þÁ±¤¹¤ëÇØ¹ü¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à①-6
¤æ¤ë¤á¤ëÉô°Ì¡§¶»ÄÇ
¶»ÄÇ¤ò¤Í¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¶»¤ò³«¤¡¢¶»ÄÇ¤ò¤æ¤ë¤á¤Þ¤¹¡£¸ª¤æ¤ë¤á¾å²¼¡¦¤Þ¤ï¤¹ ¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÂÎÁà¤Î¤ä¤êÊý
¡Ú¸ª¤æ¤ë¤á¡¦´ðËÜ»ÑÀª¡Ûº¸¼ê¤ÇÏÆ¤Î²¼¤«¤é±¦¸ª¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢±¦¼ê¤ò¾å¤Ë¤·¤Æº¸¸ª¤Ë¾è¤»¡¢Éª¤ò¾å²¼¤Ë½Å¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¼ê¤òÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ú1/¸ª¤æ¤ë¤á¡¦¾å²¼¡ÛÎ¾Éª¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Éª¤ò¸ª¤è¤ê¹â¤¯¾å¤²¡¢²¼¤Î¼ê¤Ç¾å¤Î¼ê¤ò¾å¤²¤ë¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤·¤Þ¤¹¡£¾å²¼¤Ë30±ýÉü¤·¤¿¤é¡¢¾å²¼¤ÎÏÓ¤òÁÈ¤ßÂØ¤¨¤Æ¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú2/¸ª¤æ¤ë¤á¡¦¤Þ¤ï¤¹¡ÛÉª¤Ç±ß¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë²ó¤·¤Þ¤¹¡£±¦Éª¤¬¾å¤Î¤È¤¤ÏÈ¿»þ·×²ó¤ê¡¢º¸Éª¤¬¾å¤Î¤È¤¤Ï»þ·×²ó¤ê¤Ç²ó¤·¤Þ¤¹¡£30²ó²ó¤·¤¿¤é¾å²¼¤ÎÏÓ¤òÁÈ¤ßÂØ¤¨¤Æ¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ª¤æ¤ë¤á¾å²¼¡¦¤Þ¤ï¤¹ ¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÂÎÁà¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡üÉª¤òÆ°¤«¤¹¤È¤¤ÏÉª¤¬Î¥¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Î¾Éª¤ò¤Ä¤±¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÄË¤à¤È¤¤Ï²ÄÇ½¤ÊÈÏ°Ï¤Ç¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢¾¯¤·¤º¤Ä²ÄÆ°°è¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÚËèÆü¤ª¤³¤Ê¤¦ÉÔÌ²¡¢Æ¬ÄË¤òÍ½ËÉ¡¦²þÁ±¤¹¤ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡Û¥¢¥È¥é¥¹¶ºÀµ ¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á
ÉÔÌ²¡¢Æ¬ÄË¤ÎÍ½ËÉ¡¦²þÁ±¤¹¤ëÇØ¹ü¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à②
¶ºÀµ¤¹¤ëÉô°Ì¡§·ÛÄÇ£±ÈÖ¡Ê¥¢¥È¥é¥¹¡Ë
Æ¬³¸¹ü¤Î¤¹¤°²¼¤Ë¤¢¤ë·ÛÄÇ1ÈÖ¡Ê¥¢¥È¥é¥¹¡Ë¤ËÆ¯¤¤«¤±¤Æ·ÛÄÇ¤Î¤æ¤¬¤ß¤òÀµ¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥È¥é¥¹¶ºÀµ ¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÂÎÁà¤Î¤ä¤êÊý
¡Ú1¡Û¶Ä¸þ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎ¾Â¤ò¸ªÉýÄøÅÙ¤Ë³«¤¤¤ÆÉ¨¤òÎ©¤Æ¡¢¤³¤Ö¤·¤òÆ¬³¸¹ü¤Î¤¹¤°²¼¡Ê·ÛÄÇ£±ÈÖ¡Ë¤Î²¼¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Ö¤·¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÀç¹üËí¤ò¤¢¤Æ¤Æ¤â¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú2¡ÛÂè£±·ÛÄÇ¤Ë¤³¤Ö¤·¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤´¤ò¾å²¼¤Ë30±ýÉüÆ°¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú3¡ÛÂè1·ÛÄÇ¤ËÎ¾¼ê¤Î¤³¤Ö¤·¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢Æ¬¤òº¸±¦¤Ë30±ýÉüÆ°¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥È¥é¥¹¶ºÀµ ¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÂÎÁà¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ü¤³¤Ö¤·¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤ª¤³¤Ê¤¦2¤Ï·ÛÄÇ1ÈÖ¤Î¸åÊý¤Ø¤Î¥º¥ì¤ò¶ºÀµ¤·¡¢¤³¤Ö¤·2¤Ä¤Ç¤ª¤³¤Ê¤¦¡Ú3¡Û¤Ïº¸±¦¤Î¤Í¤¸¤ì¤ò¶ºÀµ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú½µ2²ó¤ª¤³¤Ê¤¦ ´ðËÜ¶Ú¥È¥ì¡Û¥Ð¥Ã¥¯¥¥Ã¥¯
ÉÔÌ²¡¢Æ¬ÄË¤ÎÍ½ËÉ¡¦²þÁ±¤¹¤ëÇØ¹ü¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à③-1
ÃÃ¤¨¤ëÉô°Ì¡§Âçç½¶Ú
Àç¹ü¤ò»Ù¤¨¤ëÂçç½¶Ú¤òÃÃ¤¨¡¢Àç¹ü¤Î¥º¥ì¤ä¤æ¤¬¤ß¤òÍ½ËÉ¤·¤Æ°ÂÄê¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¥Ã¥¯ ¶Ú¥È¥ì¤Î¤ä¤êÊý
¡Ú1¡Û¥Ð¥ó¥É¤òÂ¼ó¤Ë¤«¤±¡¢¤â¤¦°ìÊý¤ÎÂ¤ÇÆ§¤ß¤Þ¤¹¡£¥¤¥¹¤ÎºÂÌÌ¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÇØÃæ¤ò´Ý¤á¤ÆÆ¬¤ò²¼¤²¤Þ¤¹
¡ü¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¥Ð¥ó¥É¡Ê¥Á¥åー¥Ö¡Ë
»ÔÈÎ¤Î¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¶¯ÅÙ¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢É¬¤º¼«Ê¬¤Î¶ÚÎÏ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú2¡Û¥Ð¥ó¥É¤ò¤«¤±¤¿Â¤ò¸å¤í¤Ë°ú¤¾å¤²¡¢£³ÉÃ¤Û¤É¥ー¥×¤·¤¿¤é¤â¤È¤ËÌá¤·¤Þ¤¹¡£Â¤ò¸å¤í¤Ë°ú¤¯¤È¤¤Ï¹ø¤òÈ¿¤é¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢º¸±¦¤ÎÂ¤ò10²ó¤º¤Ä¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢É¬¤º¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡Ê²¼¼Ì¿¿¡Ë¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡Û¶Ä¸þ¤±¤Ë¿²¤ÆÎ¾É¨¤òÎ©¤Æ¡¢ÊÒÊý¤ÎÂ¤ÎÉ¨¤ËÈ¿ÂÐÂ¦¤ÎÂ¤Î³°¤¯¤ë¤Ö¤·¤ò¤«¤±¤ÆÂ¤òÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Â¤Î¤â¤â¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¼ê¤ò¤«¤±¡¢Î¾¼ê¤Ç¶»¤Ë°ú¤´ó¤»¤Þ¤¹¡£30ÉÃ¥ー¥×¤·¤¿¤é¡¢È¿ÂÐÂ¦¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°º¸±¦10²ó¤È¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á1²ó¤ò1¥»¥Ã¥È¤È¤·¤Æ3¥»¥Ã¥ÈÂ³¤±¤Æ¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥¯¥¥Ã¥¯ ¶Ú¥È¥ì¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ü¥Ð¥ó¥É¤Î¤Í¤¸¤ë²ó¿ô¤òÁý¤ä¤·¤¿¤ê¡¢2½Å¡¢3½Å¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Éé²Ù¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ú½µ2²ó¤ª¤³¤Ê¤¦ ´ðËÜ¶Ú¥È¥ì¡Û¥Ï¥¤¥¨¥ë¥Üー¥íー¥¤¥ó¥°
ÉÔÌ²¡¢Æ¬ÄË¤ÎÍ½ËÉ¡¦²þÁ±¤¹¤ëÇØ¹ü¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à③-2
ÃÃ¤¨¤ëÉô°Ì¡§É©·Á¶Ú
¶»ÄÇ¤È¸ª¹Ã¹ü¤ò·ë¤ÖÉ©·Á¶Ú¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÇÇØ¤òËÉ¤¤¤Ç¿ÈÂÎ¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¸ª¹Ã¹ü¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¶ÚÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£¥Ï¥¤¥¨¥ë¥Üー¥íー¥¤¥ó¥° ¶Ú¥È¥ì¤Î¤ä¤êÊý
¡Ú1¡Û¾²¤ËºÂ¤Ã¤ÆÉ¨¤ò·Ú¤¯¶Ê¤²¡¢¥Ð¥ó¥É¤ÎÃæ±û¤òÎ¾Â¤ÎÎ¢¤Ë¤«¤±¡¢Î¾¼ê¤Ç¥Ð¥ó¥É¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ó¥É¤ò¼ê¤Ë´¬¤¯¤È°ú¤ÃÄ¥¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú2¡Û¶»¤ò³«¤¯¤è¤¦¤ËÎ¾ÏÆ¤ò³«¤¤Ê¤¬¤é¡¢Éª¤¬¸ª¤Î¹â¤µ¤Ë¤¯¤ë¤Þ¤Ç¶»¤ò³«¤¡¢¸ª¹Ã¹ü¤ò´ó¤»¤Þ¤¹¡£ÇØ¹ü¤Î¥¢ー¥Á¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢Ìá¤·¤Þ¤¹¡£10²ó¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢É¬¤º¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡Û¾²¤ËºÂ¤Ã¤ÆÉ¨¤ò¶Ê¤²¤¿¤Þ¤Þ¡¢¶»¤ÎÁ°¤ÇÎ¾¼ê¤òÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£ÁÈ¤ó¤ÀÎ¾¼ê¤ÎÊ¿¤òÁ°Êý¤ËÆÍ¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÇØÃæ¤ò´Ý¤á¡¢¸ª¹Ã¹ü¤ò°ú¤Î¥¤¹¥¤¥áー¥¸¤ÇÇØÃæ¤ò1Ê¬¤Û¤É¿¤Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°10²ó¤È¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á1²ó¤ò1¥»¥Ã¥È¤È¤·¤Æ3¥»¥Ã¥ÈÂ³¤±¤Æ¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥¤¥¨¥ë¥Üー¥íー¥¤¥ó¥° ¶Ú¥È¥ì¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ü¥Ð¥ó¥É¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¤È¤¤Ï¡¢Î¾Éª¤ÈÎ¾¸ª¤¬°ìÄ¾Àþ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú½µ2²ó¤ª¤³¤Ê¤¦ÉÔÌ²¡¢Æ¬ÄË¤ÎÍ½ËÉ¡¦²þÁ±¤¹¤ë¶Ú¥È¥ì¡Û¥Á¥ó¥¤¥ó
ÉÔÌ²¡¢Æ¬ÄË¤ÎÍ½ËÉ¡¦²þÁ±¤¹¤ëÇØ¹ü¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à④
ÃÃ¤¨¤ëÉô°Ì¡§¼ó
Ëí¤ä¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÈ¿È¯ÎÏ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¼ó¤Þ¤ï¤ê¤Î¶ÚÆù¤òÃÃ¤¨¤Þ¤¹¡£¥Á¥ó¥¤¥ó ¶Ú¥È¥ì¤Î¤ä¤êÊý
¡Ú1¡Û½À¤é¤«¤¤Ëí¤«¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÆ¬¤ò¾è¤»¤Æ¶Ä¸þ¤±¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¢¤´¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤´¤ò°ú¤¤¤¿¤Þ¤Þ¡¢Æ¬¤òËí¤Ë²¡¤·¤Ä¤±¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ¤â¤È¤ËÌá¤·¤Þ¤¹¡£10±ýÉü·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡ÛÎ¾¼ê¤Ç¸åÆ¬Éô¤òÊ¤¤¤¡¢¸å¤í¤ÇÎ¾¼ê¤òÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£ÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤¢¤´¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£30ÉÃ¤Û¤É¥ー¥×¡£
¡ü¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°10²ó¡Ü¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á1²ó¤ò1¥»¥Ã¥È¤È¤·¤Æ3¥»¥Ã¥È¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ó¥¤¥ó ¶Ú¥È¥ì¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡üÆ¬¤òËí¤Ë²¡¤·¤Ä¤±¤ë¤È¤¤Ï¡¢¸ª¤òÆ°¤«¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
½ÐÅµ¡§¡Ø°ìÀ¸ÄË¤ß¤Î¤Ê¤¤¥«¥é¥À¤ò¤Ä¤¯¤ë¡¡ÇØ¹ü¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥° Àç¹ü¤Î¤æ¤¬¤ß¤òÀ°¤¨¡¢Á´¿È¤ÎÉÔÄ´¤òº¬ËÜ¤«¤é²þÁ±¤¹¤ë¾É¾õÊÌ¥×¥í¥°¥é¥à¡ÙÃø/ÆüÌî½¨É§