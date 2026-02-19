ºÇ¶¯¤Î¤ä¤»¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¡ØÇ»¤¤ÎÐÃã¡Ù¤ÎÁª¤ÓÊý¤È°û¤ßÊý¤È¤Ï¡ª¡©¡Ú1½µ´Ö¤Æ゙¾¡¼ê¤Ë-10ºÐ¼ãÊÖ¤ëÂÎ¤Ë¤Ê¤ë¤¹¤³゙¤¤ÊýË¡¡Û
ºÇ¶¯¤Î¤ä¤»¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¡ØÇ»¤¤ÎÐÃã¡Ù¤ÎÁª¤ÓÊý¤È°û¤ßÊý
°û¤ßÊª¤ò¡ØÇ»¤¤ÎÐÃã¡Ù¤ËÂå¤¨¤¿¤é»éËÃ¤¬¤ß¤ë¤ß¤ëÇ³¤¨¤ë
¿©»ö¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢°û¤ßÊª¤Î¥«¥í¥êー¤Ï¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¡£´Ì¥³ー¥Òー¤äÃº»À°ûÎÁ¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë¤â¤«¤Ê¤ê¤ÎÅüÊ¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½¬´·Åª¤Ë°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎÍî¤È¤··ê¤Ë¡£¤ä¤»¤¿¤¤¤Ê¤é¤Ð¡¢Ç»¤¤ÎÐÃã¤Ç¤¹¡£ËÉÙ¤Ê¥«¥Æ¥¥ó¤¬¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥«¥Æ¥¥ó¤Ï¡¢½Â¤ß¤ä¶ì¤ß¤Î¤â¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ®Ê¬¤Ç¤¹¡£ÂÎÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿»éËÃ¤ÎÊ¬²ò¤òÍÞ¤¨¤Æ¡¢µÛ¼ý¤òË¸¤²¤Þ¤¹¡£·ì±ÕÃæ¤ÎÃæÀ»éËÃ¤ä¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ë¡¢Èé²¼»éËÃ¤ò¸º¤é¤·¡¢»éËÃ¤òÇ³¤ä¤¹Æ¯¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿©»ö¤ÎÁ°¤ËÎÐÃã¤ò°û¤ó¤Ç¤ª¤±¤Ð¡¢¿åÊ¬¤Ç°ß¤¬¤à¤Î¤Ç¿©¤Ù¤¹¤®¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÎÐÃã¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó°û¤à¤È¡¢¥«¥Æ¥¥ó¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¹³»À²½ºîÍÑ¤¬ºÙË¦Ëì¤ò³èÀ»ÀÁÇ¤«¤é¼é¤ê¡¢¤¬¤ó¤ÎÈ¯À¸¤äÅ¾°Ü¤òËÉ¤°¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃãÍÕ¤«¤é¤æ¤Ã¤¯¤êÇ»¤¤¤á¤ËÆþ¤ì¤¿ÎÐÃã¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ÎÇ»¤¤ÎÐÃã¤Ç¤â½½Ê¬¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿©Á°¤Ë°û¤à¤È·ìÅüÃÍ¤ÎµÞ¾å¾º¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¿©»öÃæ¤â°Õ¼±Åª¤Ë°û¤ß¡¢1Æü¤Î¿©»ö¤Ç150¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¡¢1Æü¥Èー¥¿¥ë¤Ç1¥ê¥Ã¥È¥ë¤Û¤É°û¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Þ¤á¤Ë°û¤à¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
1¤Ä¤À¤±µ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢ÎÐÃã¤Î¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Î³ÐÀÃ¸ú²Ì¤Ï¡¢¿çÌ²¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿çÌ²»þ´Ö¤¬Ã»¤¤¤È¡¢¿©Íß¤òÍÞ¤¨¤ë¥Û¥ë¥â¥ó¤¬¸º¤Ã¤Æ¡¢¿©Íß¤òÁý¤ä¤¹¥Û¥ë¥â¥ó¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢½¢¿²2～3»þ´ÖÁ°¤«¤é¤Ï°û¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÎÐÃã¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¡ª¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤è¤¤¥ï¥±
ÎÐÃã¤Ë¤Ï¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Îー¥ë¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ëÃã¥«¥Æ¥¥ó¤¬ËÉÙ¡£Åü¤ÎµÛ¼ý¤òÍÞ¤¨¤ÆÃæÀ»éËÃ¤Î¹çÀ®¤òÍÞÀ©¤·¡¢»éËÃÇ³¾ÆºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤°û¤ß¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥«¥Æ¥¥ó
¡¦»éËÃÇ³¾Æ
¡¦·ìÃæ¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ë¤òÇÓ½Ð
¡¦LDL¡Ê°¶Ì¡Ë¤ÈHDL¡ÊÁ±¶Ì¡Ë¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ë¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤ë
¥Æ¥¢¥Ë¥ó
¡¦¥¹¥È¥ì¥¹´ËÏÂ
¡¦¿çÌ²²þÁ±
¥Ó¥¿¥ß¥óC
¡¦É÷¼ÙÍ½ËÉ
¡¦¹³»À²½ºîÍÑ¡¦ÌÈ±ÖÎÏ¥¢¥Ã¥×
GABA
¡¦¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹
¡¦ÉÔ°ÂÄã¸º
ºÇ¶¯¤Î¤ä¤»¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¡ØÇ»¤¤ÎÐÃã¡Ù¤ÎÁª¤ÓÊý¤È°û¤ßÊý
¡¦²¹¤«¤¯¤Æ¤âÎä¤¿¤¯¤Æ¤âOK
¡¦¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ç¤âOK
°û¤ßÊý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È1Æü¤«¤±¤Æ¤³¤Þ¤á¤Ë°û¤à
ÎÐÃã¤ÏÍøÇ¢ºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢°û¤ó¤Ç¤â¿ô»þ´Ö¤ÇÇÓ½Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Þ¤á¤ËÀÝ¼è¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ç»¤¤ÎÐÃã¤òÁª¤Ö
Ê£¿ô¤Î¤ªÃã¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥«¥Æ¥¥óÀ®Ê¬¤ÎÂ¿¤¤Ç»¤¤ÎÐÃã¤òÁª¤Ö¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¿©Á°¤Ë°û¤ó¤Ç·ìÅüÃÍ¥³¥ó¥È¥íー¥ë
¿©Á°¤Ë°û¤à¤³¤È¤Ç¤½¤Î¸å¤Î¿©»ö¤Ç·ìÅüÃÍ¤¬µÞ¾å¾º¤¹¤ë¤Î¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ÐÅµ¡Û¡Ø1½µ´Ö¤Æ゙¾¡¼ê¤Ë-10ºÐ¼ãÊÖ¤ëÂÎ¤Ë¤Ê¤ë¤¹¤³゙¤¤ÊýË¡¡ÙÃø¡§´ÉÍý±ÉÍÜ»Î µÆÃÓ ¿¿Í³»Ò