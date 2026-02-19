Åìµþ»Ô¾ì¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ê¥¯¥í¥¹±ß¡Ë
Åìµþ»Ô¾ì¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ê¥¯¥í¥¹±ß¡Ë
¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ
¥æー¥í±ß
½ªÃÍ182.41¡¡¹âÃÍ182.54¡¡°ÂÃÍ181.42
183.95¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
183.24¡¡Äñ¹³2
182.83¡¡Äñ¹³1
182.12¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
181.71¡¡»Ù»ý1
181.00¡¡»Ù»ý2
180.59¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥Ý¥ó¥É±ß
½ªÃÍ208.91¡¡¹âÃÍ209.22¡¡°ÂÃÍ207.63
211.13¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
210.18¡¡Äñ¹³2
209.54¡¡Äñ¹³1
208.59¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
207.95¡¡»Ù»ý1
207.00¡¡»Ù»ý2
206.36¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥¹¥¤¥¹±ß
½ªÃÍ200.29¡¡¹âÃÍ200.37¡¡°ÂÃÍ198.63
202.64¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
201.50¡¡Äñ¹³2
200.90¡¡Äñ¹³1
199.76¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
199.16¡¡»Ù»ý1
198.02¡¡»Ù»ý2
197.42¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¹ë¥É¥ë±ß
½ªÃÍ109.02¡¡¹âÃÍ109.21¡¡°ÂÃÍ108.38
110.19¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
109.70¡¡Äñ¹³2
109.36¡¡Äñ¹³1
108.87¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
108.53¡¡»Ù»ý1
108.04¡¡»Ù»ý2
107.70¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
NZ¥É¥ë±ß
½ªÃÍ92.32¡¡¹âÃÍ92.76¡¡°ÂÃÍ91.99
93.49¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
93.13¡¡Äñ¹³2
92.72¡¡Äñ¹³1
92.36¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
91.95¡¡»Ù»ý1
91.59¡¡»Ù»ý2
91.18¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥«¥Ê¥À¥É¥ë±ß
½ªÃÍ113.03¡¡¹âÃÍ113.07¡¡°ÂÃÍ112.23
114.16¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
113.62¡¡Äñ¹³2
113.32¡¡Äñ¹³1
112.78¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
112.48¡¡»Ù»ý1
111.94¡¡»Ù»ý2
111.64¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
