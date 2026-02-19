¿¼ÅÄçýè½¤¬°µ´¬¥é¥ó¤ÇÆüËÜ½÷»Ò»Ë¾å½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¡ªÂ¼À¥¿´³ñ¤âÆ¼¤ÇÆüËÜÀª¥À¥Ö¥ëÉ½¾´Âæ¡Ú¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡Û
¶â¥á¥À¥ë¡¦¿¼ÅÄçýè½¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¡¦Â¼À¥¿´³ñ PHOTO:Getty Images
¡ã2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ¥¹¥Îー¥Üー¥É½÷»Ò¥¹¥íー¥×¥¹¥¿¥¤¥ë·è¾¡ ¡÷¥ê¥Óー¥Ë¥ç¡¦¥¹¥Îー¥Ñー¥¯¡ä
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö18Æü¡¢¥¹¥Îー¥Üー¥É½÷»Ò¥¹¥íー¥×¥¹¥¿¥¤¥ë·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿¼ÅÄçýè½¡Ê19¡á¥ä¥Þ¥¼¥ó¡Ë¤¬87.83ÅÀ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£Æ±¼ïÌÜ¤ÎÆüËÜ½÷»Ò½é¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Â¼À¥¿´³ñ¡Ê21¡áTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤â85.80ÅÀ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¡¢ÆüËÜÀª¤¬¥À¥Ö¥ëÉ½¾´Âæ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¿¼ÅÄ¤Ï3ËÜÌÜ¤Ç¾¡Éé¤ò·è¤á¤¿¡£1ËÜÌÜ¤Ï33.98ÅÀ¤È¿¤ÓÇº¤ó¤À¤¬¡¢2ËÜÌÜ¤Ç85.70ÅÀ¤ò¥Þー¥¯¤·°ìµ¤¤Ë¥È¥Ã¥×Áè¤¤¤Ø¡£·Þ¤¨¤¿ºÇ½ª¥é¥ó¤Ç¤Ï¥ìー¥ë¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤ò°ÂÄê¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÂçµ»¤òÀ®¸ù¡£
ÆÃ¤ËÂè4¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥¤¥Ã¥Á¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥µ¥¤¥É¡¦¥À¥Ö¥ë¥³ー¥¯1260¡¦¥ß¥åー¥°¥é¥Ö¡×¤ò¥¯¥êー¥ó¤Ë·è¤á¡¢ËþÅÀ10.00¤ÎÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
Á´¤Æ¤Îµ»¤ò¥Õ¥ë¥á¥¤¥¯¤·¡¢´°À®ÅÙ¤È¹½À®ÎÏ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢3ËÜÌÜ¤Ï87.83ÅÀ¡£¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¤Î¥¾¥¤¡¦¥µ¥É¥¦¥¹¥ー¥·¥Î¥Ã¥È¡Ê87.48ÅÀ¡Ë¤ò¾å²ó¤ê¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Â¼À¥¤Ï1ËÜÌÜ¤«¤é79.30ÅÀ¤È¹¥È¯¿Ê¡£2ËÜÌÜ¤ÏÅ¾ÅÝ¤â¤¢¤ê30.56ÅÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½ª¥é¥ó¤Ç°µ´¬¤Î¥ê¥«¥Ð¥êー¤ò¸«¤»¤ë¡£
Âè4¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¥¤¥É¡¦¥È¥ê¥×¥ë¥³ー¥¯1260¡¦¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥°¥é¥Ö¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ10.00ÅÀ¤ò³ÍÆÀ¡£
¤µ¤é¤ËºÇ½ª¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥µ¥¤¥É10¥ß¥åー¥È¤ò·è¤á¡¢85.80ÅÀ¤Þ¤ÇÆÀÅÀ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤¬¶â¥á¥À¥ë¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤ºÆ¼¥á¥À¥ë¡£¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¶â¤ËÂ³¤¤¤Æº£Âç²ñ2¤ÄÌÜ¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¶â¡¦Æ¼¤Î¥À¥Ö¥ëÉ½¾´Âæ¤ÎÆüËÜÀª¤Ï¸ÞÎØ¤ÎÉñÂæ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ºÇ½ª·ë²Ì¡Ê³Æ¥é¥ó¥¹¥³¥¢¡Ë
¶â¥á¥À¥ë¡§¿¼ÅÄçýè½¡ÊÆüËÜ¡Ë
1ËÜÌÜ¡§33.98
2ËÜÌÜ¡§85.70
3ËÜÌÜ¡§87.83
¥Ù¥¹¥È¥¹¥³¥¢¡§87.83
¶ä¥á¥À¥ë¡§¥¾¥¤¡¦¥µ¥É¥¦¥¹¥ー¥·¥Î¥Ã¥È¡Ê¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¡Ë
1ËÜÌÜ¡§73.01
2ËÜÌÜ¡§77.61
3ËÜÌÜ¡§87.48
¥Ù¥¹¥È¥¹¥³¥¢¡§87.48
Æ¼¥á¥À¥ë¡§Â¼À¥¿´³ñ¡ÊÆüËÜ¡Ë
1ËÜÌÜ¡§79.30
2ËÜÌÜ¡§30.56
3ËÜÌÜ¡§85.80
¥Ù¥¹¥È¥¹¥³¥¢¡§85.80