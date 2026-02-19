今回は、育児も家事もしないモラハラ夫が、妻に渡してきたものについてのエピソードを紹介します。

暴言ばかり吐き、何もしなかった夫が…

「子どもが幼稚園入園後、パートを始めましたが、仕事は結構忙しく、家事育児との両立に苦労していました。ちなみに私の夫は、家事も育児も一切手伝ってくれません。それどころか、『料理は手抜きばっかだし、惣菜に頼るなよ』とダメ出ししてくる始末で……。

そんなある日、私の給与明細を夫に見せたら、『家事を手抜きしてるくせに、これしか稼いでないのかよ』『しょせんパートだな』と思いっきりバカにされ、腹が立ちました。だってパートに出ているのは夫が分不相応なマンションを借りてしまったのと、夫が浪費家なせいなんですよ。

そこで夫に離婚をほのめかすような発言をしました。今まで私はおとなしく夫の言うことを聞いていたので、夫も焦ったのだと思います。その翌日、今まで料理したことがなかった夫が朝食を作ってくれて、驚きました。さらにその日の夜、『今までごめん……』と言い、封筒に入ったお金を渡してきました」（体験者：30代女性・パート／回答時期：2024年12月）

▽ ちなみにこの夫は、妻がパートではなく正社員になるのは嫌だそうで、その理由は、妻が正社員なら自分も家事をしなきゃいけないと思っているからだそう。ずいぶん勝手な理由ですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。