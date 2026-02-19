¡Ú¥Æ¥Ë¥¹Â®Êó¡Û ¥ê¥ª¡¦¥ªー¥×¥ó Âè3Æü ¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³ ¥»¥ë¥ó¥É¥í vs ¥Æ¥£¥¢¥´ ¥¢¥°¥¹¥Æ¥£¥ó ¥Æ¥£¥é¥ó¥Æ
¥ê¥ª¡¦¥ªー¥×¥ó
Âç²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î17Æü～2026Ç¯2·î23Æü
³«ºÅÃÏ¡§¥Ö¥é¥¸¥ë ¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í
¥³ー¥È¡§¥¯¥ìー¡ÊÀÖÅÚ¡Ë
·ë²Ì¡§[¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³ ¥»¥ë¥ó¥É¥í] 0 - 1 [¥Æ¥£¥¢¥´ ¥¢¥°¥¹¥Æ¥£¥ó ¥Æ¥£¥é¥ó¥Æ]
¡¡¥ê¥ª¡¦¥ªー¥×¥óÂè3Æü¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë ¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹2²óÀï¤Ç¡¢Âè1¥·ー¥É¤Î¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³ ¥»¥ë¥ó¥É¥í¤È¥Æ¥£¥¢¥´ ¥¢¥°¥¹¥Æ¥£¥ó ¥Æ¥£¥é¥ó¥Æ¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³ ¥»¥ë¥ó¥É¥í¤ÎÅÓÃæ´þ¸¢¤Ë¤è¤ê¡¢¥Æ¥£¥¢¥´ ¥¢¥°¥¹¥Æ¥£¥ó ¥Æ¥£¥é¥ó¥Æ¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
2026-02-19 08:32:07 ¹¹¿·