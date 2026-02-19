³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¡Ú´ó¤êÁ°¡Û¡¡¥í¥ó¥°Í¥Àª¤Ç+2¦Ò¤Ø¤Î¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬¶¯¤Þ¤ë²ÄÇ½À
Âçºå3·î¸Â¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡57520¡¡+260 ¡Ê+0.45¡ó¡Ë
TOPIXÀèÊª¡¡3829.0¡¡+13.0 ¡Ê+0.34¡ó¡Ë
¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡57555¡¡+295
¡ÊÃí¡§¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢CME¤ÏÂçºå¤ÎÆüÃæ½ªÃÍÈæ¡Ë
¡¡18Æü¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ï¡¢NY¥À¥¦¡¢ S¡õP500¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Î¼çÍ×¤Ê³ô²Á»Ø¿ô¤¬¾å¾º¡£¥á¥¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥º ¤ËAI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡ËÈ¾Æ³ÂÎ¿ôÉ´Ëü¸Ä¤ò¶¡µë¤¹¤ë·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢ ¤¬Çã¤ï¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¦¥É¥Ã¥È¡¦¥³¥à ¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¤â¤È¤ÇÉÔ°ÂÄê¤ÊÃÍÆ°¤¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤Î°ì³Ñ¤¬Áê¾ì¤ò»Ù¤¨¤¿¡£·ÐºÑ»ØÉ¸¤Ç¤ÏÄ«ÊýÈ¯É½¤µ¤ì¤¿2025Ç¯12·î¤ÎÊÆÂÑµ×ºâ¼õÃí¤ä26Ç¯1·î¤ÎÊÆ¹Û¹©¶ÈÀ¸»º»Ø¿ô¤¬»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢1·î¤ÎÊÆÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡ÊFOMC¡ËµÄ»öÍ×»Ý¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤Î»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¡¢½Å²Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡NY¥À¥¦¹½À®ÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥°¥ëー¥× ¡¢¥»ー¥ë¥¹¥Õ¥©ー¥¹ ¡¢¥·¥§¥Ö¥í¥ó ¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¦¥É¥Ã¥È¡¦¥³¥à¡¢¥·¥¹¥³¥·¥¹¥Æ¥à¥º ¤¬Çã¤ï¤ì¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢¥Üー¥¤¥ó¥° ¡¢¥¹¥êー¥¨¥à ¡¢¥Ù¥é¥¤¥¾¥ó¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º ¡¢¥¦¥©¥ë¥Þー¥È ¡¢¥×¥í¥¯¥¿ー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë ¤¬ÆðÄ´¡£
¡¡¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡Ê3·î¸Â¡Ë¤ÎÀ¶»»ÃÍ¤Ï¡¢ÂçºåÈæ295±ß¹â¤Î5Ëü7555±ß¤À¤Ã¤¿¡£Æü·Ð225ÀèÊª¡Ê3·î¸Â¡Ë¤Î¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏÆüÃæÈæ50±ß¹â¤Î5Ëü7310±ß¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Ä¾¸å¤Ë5Ëü7410±ß¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¤¿¸å¤ÏÆð²½¤·¡¢5Ëü7070±ß¤Þ¤ÇÇä¤é¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÀáÌÜ¤Î5Ëü7000±ßÀÜ¶á¤Ç¤ÏÄì·ø¤µ¤¬¤ß¤é¤ì¡¢ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Î¼è°ú³«»Ï¸å¤Ë¥í¥ó¥°¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢5Ëü7740±ß¤Þ¤Ç¾å¾º¡£Çã¤¤°ì½ä¸å¤Ë5Ëü7340±ß¤Þ¤Ç¾å¤²Éý¤ò½Ì¤á¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¤¬¡¢°ú¤±´ÖºÝ¤Ë¥·¥çー¥È¥«¥Ðー¤¬Æþ¤ê¡¢ÆüÃæÈæ260±ß¹â¤Î5Ëü7520±ß¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¥·¥«¥´ÀèÊª¤Ë¥µ¥ä´ó¤»¤¹¤ë·Á¤«¤é¡¢Æü·Ð225ÀèÊª¤ÏÇã¤¤Àè¹Ô¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£¾å¸þ¤¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ë¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¤Î+1¦Ò¡Ê5Ëü6410±ß¡Ë¤È+2¦Ò¡Ê5Ëü8100±ß¡Ë¤È¤Î¥ì¥ó¥¸Æâ¤Ç¤Î¿ä°Ü¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢5Ëü7000±ß¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤ÏÄì·ø¤µ¤¬¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢+2¦Ò¤ò¼ÍÄø¤ËÆþ¤ì¤¿¥È¥ì¥ó¥É·ÁÀ®¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÏAI¤Î¿Ê²½¤¬Éý¹¤¤»º¶È¤Î»ö¶Èµ¡²ñ¤òÃ¥¤¦¤È¤Î·üÇ°¤«¤é¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢³ô¤òÃæ¿´¤ËÇä¤ê¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Âç·¿¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤Î°ì³Ñ¤ËÇã¤¤Ìá¤·¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¶âÍ»³ô¤Î¾å¾º¤âÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÎ®¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÅìµþ»Ô¾ì¤Ç¤â»Ø¿ô¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÂç¤¤¤ÃÍ¤¬¤µ¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤Ê¤É¤Ø¤ÎÊª¿§¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£ÉÔ°ÂÄê¤ÊÃÍÆ°¤¤¬Â³¤¯¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×<9984>¡ÎÅì¾ÚP¡ÏÊÕ¤ê¤¬¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¤ß¤»¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢ÀèÊª»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥í¥ó¥°¤ò¶¯¤á¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡Æü·Ð225ÀèÊª¤Ï¡¢½µÂ¤Î¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¤Î+2¦Ò¤¬¡¢5Ëü7650±ßÊÕ¤ê¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¿å½à¤Ç¤ÏÌá¤êÂÔ¤ÁÁÀ¤¤¤Î¥·¥çー¥È¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¶¯¼å´¶¤¬ÂÐÎ©¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢ÆüÂ¤Î+2¦Ò¤Ø¤Î¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬¶¯¤Þ¤ë¤È¤ß¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¸¢Íø¹Ô»È²Á³Ê¤Î5Ëü7000±ß¤«¤é5Ëü8000±ß¤Î¥ì¥ó¥¸¤òÁÛÄê¡£ÀáÌÜ¤Î5Ëü7500±ßÊÕ¤ê¤ÇÄì·ø¤µ¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤À¤È¡¢5Ëü7500±ß¤«¤é5Ëü8000±ß¤Î¥ì¥ó¥¸¤«¤é¡¢12Æü¤Ë¤Ä¤±¤¿5Ëü8520±ß¤¬¼ÍÄø¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤í¤¦¡£
¡¡18Æü¤ÎÊÆVIX»Ø¿ô¤Ï19.62¡Ê17Æü¤Ï20.29¡Ë¤ËÄã²¼¤·¡¢5Æü¤Ö¤ê¤Ë20.00¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Á°Æü¤Ë¤Ï°ì»þ22.96¤Þ¤Ç¾å¾º¤·+3¦Ò¡Ê23.41¡Ë¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï+1¦Ò¡Ê19.86¡Ë¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£25Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¡Ê18.01¡Ë¡¢75ÆüÀþ¡Ê17.43¡Ë¡¢200ÆüÀþ¡Ê17.25¡Ë¤¬»Ù»ýÀþ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢20.00¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥¹¥¯Áª¹¥¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤½¤¦¤À¡£
¡¡ºòÆü¤ÎNTÇÜÎ¨¤ÏÀèÊªÃæ¿´¸Â·î¤Ç15.00ÇÜ¤È²£¤Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£°ì»þ15.03ÇÜ¤Þ¤Ç¾å¾º¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¤¬¡¢+1¦Ò¡Ê14.99ÇÜ¡Ë¤Ç¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢15.00ÇÜ¿å½à¤Ç¤Ï¾åÃÍ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢²¼ÃÍ¤Ï75ÆüÀþ¡Ê14.93ÇÜ¡Ë¤¬»Ù»ýÀþ¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤¬Çã¤¤Ìá¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ï+2¦Ò¡Ê15.13ÇÜ¡ËÊÕ¤ê¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¡¢NT¥í¥ó¥°¤Ë¿¶¤ì¤ëÅ¸³«¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹