¡È¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡É¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥óÃÓ±ÊÉ´¹ç¡¡Ä¶¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ¤Î¤ª²Ö¸«¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡×
¡¡¿Íµ¤¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤ÎÃÓ±ÊÉ´¹ç¡Ê29¡Ë¤¬19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¶¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ¤Î¤ª²Ö¸«¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ºù¤Î³¨Ê¸»ú¤È¤È¤â¤Ëºù¤Î²Ö¤Ê¤É¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿Ä¶¥ß¥Ë¥¹¥«¡¦¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡×¡Ö¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡×¤Ê¤É¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÈþ¿Í¡¡¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²Èþ¥Ü¥Ç¥£¡¡É´¹çÉ±¡×¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë½Õ¤Ç¤¹¤Í¡¼²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÓ±Ê¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¤Ç¡¢¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë65¤ÎÄ¹¿È¡£2023SUPER GT500¤Ë»²Àï¤·¤¿Modulo¡¡Nakajima¡¡Racing¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡ÖModulo¥¹¥Þ¥¤¥ë¡×¤òÌ³¤á¤¿¤Û¤«¡¢15¡Á19Ç¯¤Ë¤ÏÌ¾¸Å²°¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ödela¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯7·î¤«¤éTBS¡ÖG¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¡¦¿¼Ìë0¡¦55¡¢¶âÍË¡¦¿¼Ìë0¡¦43¡Ë¤ÇÌÚÍËÆü¤Î·ò¹¯¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤òÃ´Åö¡£¼ñÌ£¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¡¢½ñÆ»¤Ç¡¢ÊÝ°é»Î¡¦ÍÄÃÕ±à¶µÍ¡¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤Ï¡¢¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë66¡¢¥¹¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤ÏB82¡¦W58¡¦H90¡£