¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¾Æ¤ÌÖÌäÂê¤Î¿¿Áê¤Ï¡Ä¤¢¤µ¥¤¥Á¹Í»¡¡ÖÇã¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡Ö´ª°ã¤¤¡×¡ÖÌá¤½¤¦¤È¡Ä¡×
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè99ÏÃ¤¬19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×MC¿Ø¤âÄ«¥É¥é¼õ¤±¤·¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢Ä«¿©¤Î¥È¡¼¥¹¥È¤ò¾Æ¤¯¡¢¾Æ¤ÌÖ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡©¡¡ÀµÌÚ¡ÊÆü¹âÍ³µ¯Åá¡Ë¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤è¤ê¡¢ÈÈ¿ÍÁÜ¤·¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤ä¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¡¢²ÈÂ²¤Î°ìÆ±¤ÏÀµÌÚ¤Î¿äÍý¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ë¡£¤ß¤Ê¤ÎÃíÌÜ¤ÎÃæ¡¢ÀµÌÚ¤Ï1¿Í1¿Í¤ÎÆ°µ¡¤ò¿ä»¡¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤Ï¤¸¤á¤Ï¾éÃÌ¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ìÆ±¤â¼¡Âè¤Ë¸ß¤¤¤Ë¸ß¤¤¤òµ¿¤¤¤Ï¤¸¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢Ã¯¤¬¾Æ¤ÌÖ¤ò±£¤·¤¿¤Î¤«¡©
¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¥È¥¤òÏ¢¤ì¤Æ¸«À²¤é¤·¤Î¤¤¤¤¾ì½ê¤ò»¶Êâ¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÁÏºî¤Ø¤ÎÎÏ¤¬¤ï¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¯¥Þ¤Ï½÷Ãæ¤ò¼¤á¤ë¤È¸À¤¤½Ð¤¹¡£
ÇîÂ¿ÂçµÈ¤Ï¡Ö¾Æ¤ÌÖÌäÂê¡×¤È¸ý²Ð¤òÀÚ¤ê¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡ÖÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡¢¡Ê¥¯¥Þ¤¬¡Ë¼¤á¤Á¤ã¤¦¤È¤«¡×¡¢²Ú´Ý¤Ï¡Ö¡Ê¥¯¥Þ¤¬ÌÖ¤ò¡Ë»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤ÈÄ«¥É¥é¼õ¤±¤·¤¿¡£ÂçµÈ¤Ï¡Ö¤ª¥¯¥Þ¤Á¤ã¤ó¤¬¤È¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÇã¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÂçµÈ¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡¢»ä¤Î´ª°ã¤¤¤Ç¤·¤¿¤è¡×¤ÈÍ½ÁÛ¡£²Ú´Ý¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¡Ê¥¯¥Þ¤¬¡ËÃ±½ã¤Ë¥Ñ¥ó¤ò¾Æ¤¯¤Î¤¬·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤È¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ë¸À¤¦¤«¤é¡¢Ìá¤½¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¢¤¢¤Ê¤Ã¤¿¡Ä¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡£ÂçµÈ¤Ï¡Ö¤³¤Î3¤Ä¤Î¤¦¤ÁÀµ²ò¤Ï¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¤«¤é¤Í¡£¤³¤³¤ÇÍÅ²ø¤Î¤·¤ï¤¶¤È¤«¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤é¡Ä¡×¤È¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÄ«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£