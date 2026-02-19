ÆüËÜ¤ÈÇ®¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¡¢Ãæ¹ñ22ºÐ¤Ë´¿´î¤Î½Ö´Ö¡¡¡ÈÂè1¹æ¡É¤ËÎÞ¡Ö²æËý¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¸ÞÎØ¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë·è¾¡
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë·è¾¡¤¬18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥¹¡¼¡¦¥¤¡¼¥ß¥ó¤¬82.41ÅÀ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¡¢Ãæ¹ñÂåÉ½¤Î¶â¥á¥À¥ëÂè1¹æ¤È¤Ê¤Ã¤¿22ºÐ¤Î²÷µó¤ò¡¢Êì¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÂç¤¤¯ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¹¡¼¡¦¥¤¡¼¥ß¥ó¤Ï1²óÌÜ¤Î»îµ»¤Ç82.41ÅÀ¤Î¥Ï¥¤¥¹¥³¥¢¤òµÏ¿¡£ÆüËÜ¤ÎÄ¹Ã«ÀîÄë¾¡¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤Ë82.13ÅÀ¤ÇÇ÷¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥È¥Ã¥×¤Ëµ±¤¤¤¿¡£2022Ç¯¤ÎËÌµþÂç²ñ¤Ç¤ÏÆ±¼ïÌÜ¤Ç¶ä¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Ç¶â¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤ËÂ³¤¡¢2Âç²ñÏ¢Â³¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¡£º£Âç²ñ¤Ç¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¤À¤Ã¤¿¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤ËÂ³¤¯2¤ÄÌÜ¤Î¥á¥À¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñµ¡´Ø»æ¡Ö¿ÍÌ±ÆüÊó¡×¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤Ë½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¡ª¡¡¥¹¡¼¡¦¥¤¡¼¥ß¥ó¤¬22ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÍ¥¾¡¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Çµ»ö¤ò·ÇºÜ¡£ÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¤Î³èÌö¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö¼«¤é¤Î¼ê¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶â¥á¥À¥ë¤È¤¤¤¦µ®½Å¤ÊÂ£¤êÊª¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¡ÖËÌµþ¸ÞÎØ¤â¤¢¤ï¤»¤ë¤È¸Ä¿Í¤Ç¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¿ô¤Ï4¸Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¾Î¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÄ¾ÇÅ吧¡×¤Ï¡¢»î¹ç¸å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¡£¡Öº£Æü¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤±¤ì¤É¡¢Ãæ¹ñ¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËºÇ½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤¬¼è¤ì¤³¤È¤¬¡¢²¿¤è¤ê¤â°ÕµÁ¿¼¤¤¡×¤È´¶³´¤Ë¿»¤ê¡¢¡Ö¤³¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ÎºÇÂç¤Î°ÕÌ£¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤ÁÃæ¹ñ¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤º¤Ã¤È°ìÈÖÂçÀÚ¤ÊÀÕÇ¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¡¢´î¤Ó¤ò³ú¤ßÄù¤á¤¿¡£
¡¡Èá´ê¤Î¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¸å¡¢ÎÞ¤òÎ®¤¹¾ìÌÌ¤â¡£¤½¤Î»×¤¤¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö²æËý¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯Ä¹¤¤´Ö´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤«¤é¤è¤¦¤ä¤¯²ò¤Êü¤¿¤ì¤¿¤«¤é¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Ã£À®´¶¤«¤é´¶¾ð¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Öº£²ó¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¹ñ³°¤Ë¤¤¤ë¡£¹ñ¤Î³°¤Ç¹ñ²Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¹ñ´ú¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢¹ñ²Î¤¬ÁÕ¤Ç¤é¤ì¤¿¤È¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤Î¤È¤¤Ï²æËý¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤Æ¤â´¶Æ°¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¿Í¤Îº´Æ£¹¯¹°¥³¡¼¥Á¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢ËÌµþ¡¢¥ß¥é¥Î¤È2Âç²ñÂ³¤±¤ÆÄÏ¤ó¤À±ÉÍÀ¡£¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢·è¾¡¸å¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÀª¥ï¥ó¥Ä¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌÚÂ¼°ªÍè¡¢ÌÚËóÌº¿¿¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿22ºÐ¤Ï¡¢Êì¹ñ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤ËÌÀ¤ë¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÏ¤±¤¿¡£
