ブラッドリー・クーパー監督最新作『これって生きてる？』夫婦の危機にスタンダップコメディ!? 予告解禁
ブラッドリー・クーパー監督の映画最新作『これって生きてる？』（4月17日公開）より、日本版予告映像が解禁された。
【動画】夫婦の危機にスタンダップコメディ!? 映画『これって生きてる？』予告
本作は、『アリー／スター誕生』『マエストロ：その音楽と愛と』でアカデミー賞作品賞にノミネート、トップ俳優としてだけでなく監督としても今や米映画界を背負う存在となったブラッドリー・クーパーが、友人の実話を題材に生み出した映画。
ウィル・アーネット演じる主人公のアレックスとローラ・ダーン演じる妻のテスという離婚の危機を迎えた夫婦が、自分たちのアイデンティティーや幸せを再発見する物語には、アンドラ・デイ、キアラン・ハインズ、クリスティーン・エバーソールといった共演陣が極上のアンサンブルを披露している。さらにスタッフとして、『マエストロ：その音楽と愛と』でアカデミー賞にノミネートされた撮影監督マシュー・リバティークをはじめとする実力派が集結した。
日本版予告映像は、主人公・アレックスが「スタンダップ（コメディ）をはじめた」と告白するシーンから始まる。あくまで「ちょっとした楽しみさ」と付け足すアレックスだが、ステージ上では一転「どうやら俺は離婚する」と衝撃の事実を話し出し、「アパートで独り。妻と子どもが見当たらない。それが最大のヒントだ」と語って観客を笑わせる。
妻や子どもたちと別居し、離婚を覚悟しているアレックスが偶然ニューヨークの街中で出会ったのは、一人でステージに立ち、観客に直接語り掛けるスタイルのスタンダップコメディ。最初はぎこちない語り口ながら、自分とテスの間に起ったことを語っていたアレックスだが、ステージを重ねるうちに、徐々に自身の状況や想いを“笑い”に変えて自分を見つめ直していく。
それはまさに、自分の幸せを再発見する“型破りな旅”の始まり。ステージで「キマる台詞が言えたらなあ」と自嘲気味に笑みを浮かべるアレックスは、距離ができてしまった妻との関係を修復することができるのか。そして、2人はどんな答えにたどり着くのか…？
本作のテーマ曲は、クイーン＆デヴィッド・ボウイの大ヒット曲「アンダー・プレッシャー」。ブラッドリーは、誰かと人生を共に過ごすことにつきものである“本質的な不調和”について描いたこの映画を締めくくるのにふさわしいと感じて選んだそうで、「歌詞そのものもさることながら、ボウイとフレディ・マーキュリーという、まったく異なる声を持つ2人の歌手の歌声が、決して相性は良くないと思われるにもかかわらず、完璧に調和している。それは、私にとって、人間関係のようなものだと思うんだ」と語っている。
映画『これって生きてる？』は、4月17日より全国公開。
