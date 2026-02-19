映画『君のクイズ』5月15日公開決定 キャストに中村倫也・神木隆之介・ムロツヨシ発表
映画『君のクイズ』が、5月15日より劇場公開されることが決定し、中村倫也、神木隆之介、ムロツヨシの出演が発表された。あわせて、特報映像とティザービジュアルも公開された。
【動画】究極の知略戦を捉えた『君のクイズ』特報映像
本作は、たった一問のクイズが導く“真実”と“人生”を描く、驚愕の知的エンターテインメント。クイズという枠を超え、人間の思考と運命に迫る物語が展開する。監督は『ハケンアニメ！』『沈黙の艦隊』シリーズの吉野耕平。クイズプレイヤーの脳内で繰り広げられる思考の迷宮を、かつてないVFX表現でスタイリッシュに可視化する。
原作は、『ゲームの王国』で第31回山本周五郎賞、『地図と拳』で第168回直木賞を受賞した作家・小川哲が、2022年に発表した同名小説。“クイズ”という日常的なゲームを題材にしながらも、想像を超える緻密かつスリリングな展開で各界から絶賛を浴び、その後、第76回日本推理作家協会賞も受賞した。
作家・伊坂幸太郎は「面白すぎる!! こんなに興奮する謎に出会ったのは久しぶりで、ミステリーとしても最高」と発表直後から賞賛。また、テレビプロデューサーの佐久間宣行は「一度本を開いたら、もう終わり」と本作の帯にコメントを寄せるなど、各界から激賞され、2月19日時点で、31万部を超えるベストセラーとなっている。
豊富なクイズ知識と論理的思考をあわせ持つ“クイズ界の絶対王者”として、クイズ番組「Q-1グランプリ」の優勝候補と目されていた主人公・三島玲央を演じるのは、ドラマ、舞台、映画と幅広く活躍し、高い演技力でさまざまな役を演じ分ける俳優・中村倫也。不可解な“0文字解答”に翻弄されつつも、全国民を巻き込む【前代未聞のクイズ】に挑んでいく主人公を熱く演じる。
本作について中村は、「この映画が終わるころ、超人的なクイズオタクの彼らの思考と、日常の端々で無数にある選択を繰り返す私たちの人生は、きっと交錯するはず。吉野監督の圧倒的な映像表現に飲み込まれながら、楽しんでいただけたら嬉しいです」と語っている。
“世界を頭の中に保存した男”と呼ばれる天才クイズプレイヤーであり、三島と決勝戦で対峙し、最終問題で“0文字解答”をやってのける本庄絆を演じるのは、確かな演技力で映画、ドラマ、アニメーションに至るまで第一線で活躍し続ける俳優・神木隆之介。謎多き天才・本庄として三島の前に立ちはだかる。
自身が演じた“クイズプレイヤー”という役について神木は、「いつも僕らがお茶の間で見ているクイズ番組のクイズプレイヤーの方は本当にすごいなと思ってみていました。なぜあんなに早く答えられるのかと。ただ、そこにはそれぞれ人生を背負って解答者として立っている熱い人間ストーリーがあるんだなと、この映画、そして本庄という役を通して知ることができました」とコメントしている。
さらに、賞金1000万円をかけて戦う生放送クイズ番組の総合演出を務め、番組を盛り上げるためには手段を選ばない“テレビ界が生んだ怪物”・坂田泰彦を演じるのはムロツヨシ。コメディからシリアスまでさまざまなキャラクターを演じてきた俳優が、観る者をさらに惑わせる。
本作でクイズと向き合ったムロツヨシは「この作品の台本を読んでから、私はクイズ番組を観る目が変わり、その度にこの映画に参加できることに感謝しております。」と自身の想いを明かした。
あわせて、30秒の特報映像も公開された。賞金1000万円を賭けて戦う大人気クイズ番組「Q1グランプリ」の決勝戦。ともに優勝に王手をかけた三島（中村）と本庄（神木）。1対1の早押しクイズの最終問題で事件が起こる。本庄は、まだ問題文が1文字も読まれていないにもかかわらず回答ボタンを押し、見事に正解を言い当ててしまう。どよめく会場に、困惑を隠せない優勝候補の三島。番組の裏で怪しく笑う坂田（ムロ）。
そして、視聴者に提示される問題（クイズ）。「なぜ問題を1文字も聞かずに正解できたのか？」やらせ？ 不正？ それとも魔法？ 30秒の映像の中で、【前代未聞のクイズ】が観る者すべてに問いかけられる。
さらに、ティザービジュアルも公開された。【前代未聞のクイズ】とともに、三島、本庄、坂田の3人の顔が写し出されたミステリアスなビジュアルとなっている。
映画『君のクイズ』は、5月15日公開。
※キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■中村倫也
無数にある選択肢の中から、たった一つの解答を導き出す。
テレビで見るクイズプレイヤー達の魔法のような早押しの裏には、それを可能にする膨大な知識、経験、戦略、技術というロジカルな理由があることを初めて知りました。しかし本作は、対戦相手の本庄による、問題文が1文字も読まれていないのに正解し優勝する「0文字解答」から始まります。およそクイズの常識にも理屈にも合わないミステリー。ヤラセとしか思えないこの無理難題に、クイズに人生を捧げた男、三島玲央は挑みます。
果たして謎は解けるのか。なぜ三島はクイズに人生を「捧げた」のか。そしてなぜ本庄はリスクを冒して0文字解答をしたのか。
この映画が終わるころ、超人的なクイズオタクの彼らの思考と、日常の端々で無数にある選択を繰り返す私たちの人生は、きっと交錯するはず。吉野監督の圧倒的な映像表現に飲み込まれながら、楽しんでいただけたら嬉しいです。
■神木隆之介
初めて台本を読ませていただいた時、なんだこのかっこいい物語は！と、すごくドキドキしたのを覚えています。
僕が演じた本庄という人物は天才クイズプレイヤーという設定なのですが、その肩書をどう物語の中で外していくかという作業を、吉野監督とも相談しながらできてとても楽しかったです。
いつも僕らがお茶の間で見ているクイズ番組のクイズプレイヤーの方は本当にすごいなと思ってみていました。なぜあんなに早く答えられるのかと。ただ、そこにはそれぞれ人生を背負って解答者として立っている熱い人間ストーリーがあるんだなと、この映画、そして本庄という役を通して知ることができました。ぜひ皆様に、クイズとは人生そのものという熱いものを受け取っていただけたら嬉しいなと思っています。
あと、中村さんもムロさんもめちゃくちゃかっこいいので、そこもぜひ注目して欲しいです！
■ムロツヨシ
エンタメとしてクイズ番組をつくるのか？真剣勝負だからクイズ番組は面白いのか？ この問いに答えを探り作る役を演じさせてもらいました。この作品の台本を読んでから、私はクイズ番組を観る目が変わり、その度にこの映画に参加できることに感謝しております。
クイズがあるからこの映画が生まれた。クイズをつくる皆さま、クイズに挑む皆さま、クイズが好きな皆さま、どうかこの映画を楽しみに待っていただけたら幸いです。
個人的な話で恐縮ですが、2人の役者それぞれ、何年かぶりの共演、さらに1対1で向き合えるシーンを演じることができた時間は何でしょう？ 「くるもの」がありました。「くるもの」とは何でしょう？ 映画を観てもらいお答えしたい。
