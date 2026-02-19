¡È¿ä¤»¤ë°Ìò¡É¥¥ã¥é¤ÏÃ¯¡© 2°Ì¤ÏÆàÍî¡¢1°Ì¤Ï¹ñÌ±Åª¥Þ¥ó¥¬¤ÎÅ¨¥¥ã¥é¡¡2·î19Æü¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÆü
¡¡NTT¥½¥ë¥Þー¥ì³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÁí¹çÅÅ»Ò½ñÀÒ¥¹¥È¥¢¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥·ー¥â¥¢¡×¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢¥µ¥¤¥ÈÆâ¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¡£2·î19Æü¤Î¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÆü¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢6077¿Í¤Î¥æー¥¶ー¤Î²óÅú¤ò¤â¤È¤Ë¡Ö¡È¿ä¤»¤ë°Ìò¡É¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ñÌ±Åª¡È°Ìò¥¥ã¥é¡É¤Ï°¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¹õ¤ÎÁÈ¿¥¤Î¥á¥ó¥Ðー
¡¡¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÆü¡×¤Ï1954Ç¯2·î19Æü¤ËÆüËÜ¤Ç½é¤á¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ê¥×¥í¥ì¥¹¤Î¹ñºÝ»î¹ç¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÍ³Íè¡£¥Þ¥ó¥¬¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï°Ìò¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¿Íµ¤ºîÉÊ¤¬¿ôÂ¿¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¥Òー¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿Ä´ºº¤ÏÉý¹¤¤À¤Âå¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¹ñÌ±Åª¥Ò¥Ã¥Èºî¤¬¾å°Ì¤òÆÈÀê¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè3°Ì¤Ï¡Ö¹Ý¤ÎÏ£¶â½Ñ»Õ¡×¡Ê¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î¡Ö¥¨¥ó¥ô¥£ー¡×¤Ç1073É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¡Ö¹Ý¤ÎÏ£¶â½Ñ»Õ¡×¤Ï2017Ç¯¤Ë±Ç²è²½¤â¤µ¤ì¤¿ÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¤Ç¡¢Ï£¶â½Ñ¤¬È¯Ã£¤·¤¿À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¼º¤Ã¤¿¿ÈÂÎ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤áÎ¹¤Ë½Ð¤ë·»Äï¤òÉÁ¤¯¥Àー¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーºîÉÊ¤À¡£
¡¡¡Ö½éÅÐ¾ì¤«¤é½ªÈ×¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢´¶¾ð¤ÎÍÉ¤é¤®¤¬¿Í¤Ë¶á¤¯¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤ä¡¢¼Ù°¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¿Í´Ö¤Ë¼»ÅÊ¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¿Í´Ö¤ËÆ´¤ì¡¢ºÇ´ü¤Þ¤Ç¼«Ê¬¼«¿È¤ò´Ó¤ÄÌ¤·¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤¬µó¤²¤é¤ì¡¢Ã±¤Ê¤ëÅ¨Ìò¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Âè2°Ì¤Ï¡Ö¸¤Ìëºµ¡×¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖÆàÍî¡×¤¬1513É¼¤ò³ÍÆÀ¡£¡Ö¸¤Ìëºµ¡×¤Ï¸½Âå¤ËÀ¸¤¤ë¾¯½÷¤¬Àï¹ñ»þÂå¤Ø¤ÈÌÂ¤¤¹þ¤ß¡¢È¾ÍÅ¤Î¾¯Ç¯¤È½Ð²ñ¤¤¡¢»Íº²¤Î¶Ì¤ò½ä¤ëÀï¤¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ãç´Ö¤È¤Îå«¤äÀÚ¤Ê¤¤Îø¡¢À®Ä¹¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ëËÁ¸±ëý¡£Ï¢ºÜ½ªÎ»¤«¤éÄ¹¤¤»þ¤ò·Ð¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¸ÉÆÈ¤Ê¤Î¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¤¤¤È¤³¤í¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤¿¡×¡Ö°¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß¤À¤±¤ì¤É¡¢ÀÚ¤Ê¤µ¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¸ÉÆÈ¤ä³éË¾¤È¤¤¤Ã¤¿¿Í´ÖÅª¤Ê´¶¾ð¤òÆâÊñ¤·¡¢Ã±¤Ê¤ë°¤È¤·¤Æ³ä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤ÀÚ¤Ê¤µ¤¬¤¢¤ëÅÀ¤¬Ì¥ÎÏ¤È¸À¤¨¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡¡Âè1°Ì¤Ï2805É¼¤ÇÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÂç¿Íµ¤ºîÉÊ¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥Ù¥ë¥â¥Ã¥È¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ìô¤ÎÎÏ¤Ç»Ò¶¡¤Î»Ñ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¹â¹»À¸Ì¾ÃµÄå¡¦¹©Æ£¿·°ì¤¬¡È¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥ó¡É¤È¤·¤ÆÂî±Û¤·¤¿¿äÍýÎÏ¤Ç»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥Èー¥êー¡£Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º°¦¤µ¤ì¤ëÀÄ»³¹ä¾»»á¤ÎºîÉÊ¤Ç¡¢¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Çー¡×¤Ë¤ÆºÇÄ¹¤ÎÏ¢ºÜµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¶¯¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª°¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¡×¡Ö°¼Ô¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¼ç¿Í¸ø¤È¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¤³¤È¤¬µ¤¤ËÆþ¤ê¡¢¼ê½õ¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤êÄ©È¯¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÉôÊ¬¤¬¿ä¤»¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö²¿¤è¤ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¹õ¤ÎÁÈ¿¥¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÆæ¤¬Â¿¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¿®Ç°¤¬¤¢¤ë¤·¡£Å¨¥¥ã¥é¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¼¤«±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¿®Ç°¤ò»ý¤Ä»Ñ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤ë¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¡¡
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥¾¥Ç¥£¥ë¡¦¥Æ¥å¥Õ¥©¥ó¡Ö¥¬¥Á¥¢¥¯¥¿¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡¢Ë¡¸¼¡Ö¶ä²çÅÁÀâ¥¦¥£ー¥É¡×¡ÊÆüËÜÊ¸·Ý¼Ò¡Ë¡¢ÈÏÇÏÍ¦¼¡Ïº¡Ö¥°¥é¥Ã¥×¥éー¿Ï²ç¡×¡Ê½©ÅÄ½ñÅ¹¡Ë¡¢¥¼¥ª¥ó¡¦¥Ù¥ë¡Ö¶â¿§¤Î¥¬¥Ã¥·¥å¡ª¡ª ´°Á´ÈÇ¡×¡ÊBIRGDIN BOARD Corp.¡Ë¡¢¥°¥ê¥Õ¥£¥¹¡Ö¥Ù¥ë¥»¥ë¥¯¡×¡ÊÇòÀô¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Êª¸ìÀ¤Î¶¯¤µ¤È°õ¾ÝÅª¤Ê°Ìò¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¹â¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£(¥³¥ß¥Ã¥¯¥·ー¥â¥¢Ä´¤Ù)
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹Ä´ººÈÉ¡Ë