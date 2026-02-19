2026ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季五輪の女子クロスカントリースキー・チームスプリント予選で、大型犬1匹がコースに乱入し、ゴールまで駆け抜けるほほ笑ましい一幕があった。

18日（現地時間）、イタリア・テーゼロのクロスカントリースキー・スタジアムで行われた同種目の予選中、チェコスロバキア・ウルフドッグがコースに飛び出し、この日19位だったクロアチアのテナ・ハジッチの後ろを追って疾走した。

ロイター通信は「犬はゴールを目前にした地点で選手たちに続いて走り始めた」とし、「しばらく地面の匂いを嗅いだ後、選手たちを追い越してゴールラインを通過した」と報じた。

予想外の“サプライズ走者”の登場に観客席からは歓声が上がり、一部の観客は立ち上がって拍手を送った。

犬の飼い主は米メディアNPRとのインタビューで「犬の名前はナズグルで、映画『ロード・オブ・ザ・リング』に登場する亡霊の名から取った」とし、「2歳のナズグルは頑固だが、とても愛らしい犬だ」と語った。

さらに「きょう私たちが競技場へ向かおうとすると、いつもよりよく鳴いていたので連れてきた」とし、「人懐っこい犬だ」と付け加えた。

犬の登場は選手の間でも大きな話題となった。この日決勝で優勝したスウェーデンのヨンナ・スンドリングは「本当に面白かった」とし、「犬がミックスゾーンまで一緒に入りたがっているように見えて笑ってしまった」と話した。

五輪の公式タイムキーパーであるオメガは、犬がゴールラインを通過する瞬間を写真判定の画像として記録し、もう一つの見どころを提供した。