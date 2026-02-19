»°¾åÍª°¡¡¡¥ê¥Ü¥ó¡¦¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×»ÑÈäÏª¤Ë¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¹¥¨¥Ã¥È¥³¡¼¥Ç¤Ç¤â²Ä°¦¤¤¡×
¡¡SKE48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»°¾åÍª°¡¡Ê32¡Ë¤¬19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ê¥Ü¥ó¡¦¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ¶á¤ÏËèÆü¥³¥³¥¢°û¤à¤Î¡¡¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡¡È¯ÇäÆü:2/19(ÌÚ)¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥ê¥Ü¥ó¡¦¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×»Ñ¤Ç¤µ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡Ö¤ï¡ª¡ª¡ªÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡¡»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¡Á¡×¡Ö¥¹¥¨¥Ã¥È¥³¡¼¥Ç¤Ç¤â²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»°¾å¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ß¥¹¥È¥ì¥¢¥¹¡ÊMISTREASS¡Ë¡×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£