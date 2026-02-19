¤¨¤Ê¤³¡¡¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡õ¥¸¥å¥Î¡È¥³¥é¥Ü¡¦¥³¥¹¥×¥ì¡ÉÈäÏª¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥³¥¹¥×¥ì¡×
¡¡¿Íµ¤¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¨¤Ê¤³¤¬19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡×¤È¡Ö¥¸¥å¥Î¡×¤Î¡È¥³¥é¥Ü¡¦¥³¥¹¥×¥ì¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡ß¥¸¥å¥Î¡¡¤¨¤Ê¤³¥«¥Ã¥×¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Blizzard¤µ¤ó¤¬¤Ê¤ó¤È¥³¥¹¥×¥ì¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¡¡¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡×¤È¡¢¥Á¡¼¥àÂÐÀï·¿¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥²¡¼¥à¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¦¥©¥Ã¥Á¡×¤Î¥¸¥å¥Î¤Î¡È¥³¥é¥Ü¡¦¥³¥¹¥×¥ì¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Öcosplay¡×¡Öoverwatch¡×¡Öoverwatchcosplay¡×¡Ösanrio¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥³¥¹¥×¥ì¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡Á¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¡¼¥ä¥Ã¥¿¡¼¥Þ¥ó¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¥È¥ó¥Ü¡ª¡×¡ÖåºÎï¤¤¤Ä¤â¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¥¥Æ¥£¡¼¤Á¤ã¤ó¤Ë½Ð²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¨¤Ê¤³¤Î¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤Ï¡¢¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë54¡¢¥¹¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤ÏB86¡¦W59¡¦H85¡£·ì±Õ·¿A¡£¼ñÌ£¤Ï¥³¥¹¥×¥ì¡¢¥«¥é¥ª¥±¡¢¥¢¥Ë¥á´Ñ¾Þ¡¢²»¥²¡¼¡£