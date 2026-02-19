¼«Ì±ÅÞ¤ËÂçÎÌ66¿Í¤Î¿·¿ÍµÄ°÷¡¢»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¿ùÂ¼ÂÀÂ¢»á¤Î¼º¸À
Àè¤Î½°±¡Áª¤ò¼õ¤±¡¢18Æü¤ËÆÃÊÌ¹ñ²ñ¤¬¾¤½¸¤µ¤ì¤¿¡£ÅöÁª¤·¤¿¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤ÏÄÉ²Ã¸øÇ§¤ò´Þ¤á316¿Í¤Ç¡¢¤¦¤Á¿·¿Í¤ÏÂçÎÌ¤Î66¿Í¤òÀê¤á¤ë¡£¤½¤ì¤é¡È¹â»Ô¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¡É¤òÂÐ¾Ý¤Ë17Æü¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï½é¤á¤Æ¿·¿ÍµÄ°÷¸¦½¤²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ö¥ïー¥ë¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢ÎëÌÚ½Ó°ì´´»öÄ¹¤¬¡Ö»×¤¦¤³¤È¤ò»×¤¤ÀÚ¤ê¸À¤¦¤È¡¢¤·¤ã¤Ù¤ëËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥¹¥«¥Ã¤È¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤¤â¤Î¤À¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÈ¯¸À¤¬¤É¤¦¤¤¤¦±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤«¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢È¯¸À¤Ë¤âµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÇ°¤ò²¡¤¹ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¶âÂô·ë°áµÄ°÷¤Ï¡Ö¹ñ²ñµÄ°÷¤Î¿´¹½¤¨¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò½ôÀèÇÚ¤«¤é»ò¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¼«Ì±¤¬º£²ó¤Î¸¦½¤²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢SNS¤òÄÌ¤¸¤¿È¯¿®¤Ê¤É¤¬¼º¸À¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤è¤¦Å£¤ò»É¤¹¤¿¤á¤À¡£ÅÞ¤¬·üÇ°¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Î¢¶âÌäÂê¤ò¼õ¤±¤ÆËãÀ¸ÇÉ¤ò½ü¤¯³ÆÇÉÈ¶¤¬²ò»¶¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤«¤Ä¤ÆÇÉÈ¶¤Ï¡¢À¯¼£·Ð¸³¤¬ËÉÙ¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥óµÄ°÷¤¬¼ã¼ê¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¶µ°éµ¡Ç½¤ò²Ì¤¿¤¹Â¦ÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤¬º£¤Ï¡Ö¿·¿Í¶µ°é¤ÏÅÞËÜÉô¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤ÆÃ´¤¦¤Û¤«¤Ê¤¤¡×¡Ê¸½¿¦³ÕÎ½¡Ë¤Î¤¬¼Â¾ð¤À¡£
2005Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ç¤Ï83¿Í¤Î¿·¿Í¤¬ÅöÁª¤·¤Æ¡Ö¾®Àô¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¡×¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ï¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¿ùÂ¼ÂÀÂ¢»á¤â¤½¤Î1¿Í¤À¤Ã¤¿¡£½éÅöÁªÄ¾¸å¤Ë¡ÖÎÁÄâ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¹ñ²ñµÄ°÷¤Ï¥°¥êー¥ó¼Ö¾è¤êÊüÂê¡×¤Ê¤É¤È¥Æ¥ì¥Ó¼èºà¤ËÅú¤¨¡¢ÌÔÈãÈ½¤òÍá¤Ó¼Õºá²ñ¸«¤ò³«¤¯»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
2012Ç¯½°±¡Áª¤Ç¤Ï119¿Í¤Î¡Ö°ÂÇÜ¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢14Ç¯¤ÎºÆÁª°Ê¹ß¡¢¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤ä½÷ÀÌäÂê¤Ê¤É¤ÎÉÔ¾Í»ö¤¬Â³¤¡¢¡ÖËâ¤Î2²óÀ¸¡×¡ÖËâ¤Î3²óÀ¸¡×¤È¤Î°É¾¤ò¾·¤¤¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢2015Ç¯¤ËÉðÆ£µ®Ìé»á¤ÏÌ¤¸ø³«³ô¤ò½ä¤ëÃÎ¿Í¤È¤Î¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ÆÎ¥ÅÞ¡£
2017Ç¯¤ÏÌ³Âæ½Ó²ð»á¤¬ÂæÉ÷ÈïºÒÃÏ¤Î»ë»¡¤Î·ï¤Ç¡ÖÄ¹·¤¶È³¦¤Ï¤À¤¤¤Ö¤â¤¦¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤ÆÆâ³ÕÉÜÀ¯Ì³´±¤ò¼Ç¤¤·¡¢ÃæÀî½ÓÄ¾»á¤ÏÉÔÎÑÊóÆ»¤Ç·ÐºÑ»º¶ÈÀ¯Ì³´±¤ò¼Ç¤¤·¤ÆÎ¥ÅÞ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¤Ç¤Ï·ÑÂ³Åª¤Ë¸¦½¤²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¿Í¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¶ß¤òÀµ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤¬¡£