¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Îº´µ×´ÖÀë¹Ô»á¡Ê50¡Ë¤¬18Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Öº´µ×´ÖÀë¹Ô¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡ÊZERO¡Ë¡×¡Ê¿åÍË¿¼Ìë3¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÀ±Ìî¸»¡Ê45¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÀ±Ìî¸»¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë1¡¦00¡Ë¤¬3·î31Æü¤ÎÊüÁ÷¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡À±Ìî¤Ï18Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡Ö2016Ç¯3·î28Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ØÀ±Ìî¸»¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¡¢»ä¡¢À±Ìî¸»¤Î¡ØÀ±Ìî¸»¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤¬Íè·î3·î31Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡¢ºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º´µ×´Ö»á¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥È¡¼¥¯¤Ç¤³¤Î·ï¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö²ÐÍËÆü¤ÎÀ±Ìî¡Ê¸»¡Ë¤µ¤ó¤¬3·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÇÂ´¶È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£10Ç¯¤Î¶èÀÚ¤ê¤Ç¼ä¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖËÍ¤â2¡¢3²ó½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤·¡¢À±Ìî¤µ¤ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤â½Ð¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡£µîÇ¯¤â¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤Ç°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö10Ç¯¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡Ö10Ç¯Á°¤Î³Î¤«¤ËÀ±Ìî¤µ¤ó¤Î¥é¥¸¥ª¤Î»þ¤Ã¤Æ¡¢³Î¤«¤é¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼3¼Ò¤«4¼Ò¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ë¤â¤ó¤Í¡£¤½¤ì¤¬35¼Ò¤Ç¤·¤ç¡©¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÇÁý¤¨¤¹¤®¤À¤í¤Ã¤Æ»×¤¦¤±¤É¡¢À¨¤¤¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£