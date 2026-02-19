·Ð»º¾Ê¤¬¡ÖÆüËÜÌ¤È¯Çä¤Î¥È¥è¥¿¼Ö¡×¤òÆ³Æþ¡ª ÀÖß·Âç¿Ã¤â¡Ö²÷Å¬¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¤Î¡ÖµðÂç3ÎóSUV¡×¤È¤Ï¡©
¡ÈµÕÍ¢Æþ¡É¤ÎSUV¤ËÀÖß·Âç¿Ã¤¬¾è¤Ã¤¿¡ª
¡¡·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ï2026Ç¯2·î16Æü¡¢Æ±¾Ê¤Î¸øÍÑ¼Ö¤È¤·¤Æ¿·Æ³Æþ¤·¤¿ÊÆ¹ñÀ½¡ÈµÕÍ¢Æþ¼Ö¡É¤Î¥È¥è¥¿¡Ö¥Ï¥¤¥é¥ó¥À¡¼¡×¤Ë¡¢ÀÖß·Î¼ÀµÂç¿Ã¤¬¾è¼Ö¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸ø¼°X¡Êµì¡§Twitter¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾è¼Ö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿¼Ì¿¿¤Ê¤É¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂç¿Ã¤âÂÀ¸ÝÈ½¡ª¡Û¤³¤ì¤¬·Ð»º¾Ê¤¬¿·Æ³Æþ¤·¤¿¡Ö¤Þ¤ÀÆüËÜ¤Ç¤ÏÇã¤¨¤Ê¤¤¥È¥è¥¿¼Ö¡×¤Ç¤¹
¡¡¥Ï¥¤¥é¥ó¥À¡¼¤Ï2026Ç¯2·î¸½ºß¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¥È¥è¥¿¤ÎÀµµ¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤ÏÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤³¤³°ÀìÇä¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£3Îó¥·¡¼¥È¤òÈ÷¤¨¤ëÂç·¿SUV¤Ç¤¢¤ê¡¢2000Ç¯¤Î½éÂå¥â¥Ç¥ëÈ¯Çä°ÊÍè¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë4À¤Âå¤¬À¤³¦³Æ¹ñ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤«¤Ä¤Æ½éÂå¥Ï¥¤¥é¥ó¥À¡¼¤ÏÆüËÜ¤Ç¤â¡Ö¥¯¥ë¡¼¥¬¡¼¡×¤ÎÌ¾¾Î¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2007Ç¯¤Ë2ÂåÌÜ¥Ï¥¤¥é¥ó¥À¡¼¤Ø¤Èºþ¿·¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡¢ÆüËÜ¸þ¤±¤Î¥¯¥ë¡¼¥¬¡¼¤ÏÈÎÇä½ªÎ»¤Ë¡£°Ê¹ß¤ÏÅö»þ¸½¹Ô·¿¤Ç¤¢¤Ã¤¿3ÂåÌÜ¡ÖRAV4¡×¤ò´ð¤Ë¡¢3Îó¥·¡¼¥È¤òÁõÈ÷¤·¤¿Ä¹¤¤¥Ü¥Ç¥£¤Ø¤È²þ¤á¤¿¡Ö¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É¡×¡Ê2007Ç¯¡Á2013Ç¯¡Ë¤¬¼Â¼ÁÅª¤Ê¸å·Ñ¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥Ï¥¤¥é¥ó¥À¡¼¤Ï¤½¤Î¸å¡¢³¤³°ÀìÇä¼Ö¼ï¤È¤·¤Æ¼ç¤ËÊÆ¹ñ¤äÃæ¹ñ¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç»Ù»ý¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯2·î20Æü¤Ë¤Ï¿··¿¤È¤Ê¤ë5ÂåÌÜ¥Ï¥¤¥é¥ó¥À¡¼¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤Ï2023Ç¯¤Ë¡¢¤è¤êÂç·¿¤ÊÇÉÀ¸¥â¥Ç¥ë¤Î¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥Ï¥¤¥é¥ó¥À¡¼¡×¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ð»º¾Ê¤¬¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤·¤¿¸øÍÑ¼Ö¤È¤·¤Æº£²óX¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸½¹Ô·¿¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¿4ÂåÌÜ¥Ï¥¤¥é¥ó¥À¡¼¤Ç¤¹¡£¥Ï¥¤¥é¥ó¥À¡¼¤Î¥Ü¥Ç¥£À£Ë¡¤ÏÁ´Ä¹4950mm¡ßÁ´Éý1930mm¡ßÁ´¹â1730mm¤È¡¢Ä¹¤µ¤ÈÉý¤Ç¤Ï¡Ö¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼250¡×¤Ë¤âÇ÷¤ë¥µ¥¤¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢ÇÓµ¤ÎÌ3.6L¤ÎV·¿6µ¤Åû¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¤Û¤«¡¢2.5L¤ÎÄ¾Îó4µ¤Åû¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ü¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Î2»ÅÍÍ¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢·Ð»º¾Ê¤Î¥Ï¥¤¥é¥ó¥À¡¼¤Ï¹õ·Ï¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë°ÌÃÖ¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢»ÅÍÍ¤Ê¤É¤ÈÆ±ÍÍ¤Î±¦Â¦¡£ÁõÈ÷ÉÊ¤Ê¤É¤«¤é¡¢¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Ö¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡×¡ÊÊÆ¹ñ´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§5Ëü1775¥É¥ë¡Ë¤Ç¤¢¤ëÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ï¥¤¥é¥ó¥À¡¼¤Ë¾è¼Ö¤·¤¿ÀÖß··Ð»ºÁê¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¼ÖÆâ¤Ï¹¤¯¾è¤ê¿´ÃÏÎÉ¤¯²÷Å¬¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È´¶ÁÛ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ï¡Ö°ú¤Â³¤¡¢ÆüÊÆ´Ö¤Î¹ç°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¿¼Â¤«¤ÄÂ®¤ä¤«¤Ê¼Â»Ü¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£