Ý¯ºä46»³ºêÅ·¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÌÀ¤±¤Ë¹æµã¡ª¸ºÎÌÃæ¤Î¿©»ö¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö2¥ö·î´Ö¡Ä¡×

2·î17ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥¶¡ªÀ¤³¦¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤ËÝ¯ºä46¡¦»³ºêÅ·¤¬½Ð±é¤·¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î·Ð¸³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î·Ð¸³¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢»³ºê¤Ï¡Ö»ä¤Ï½é¤á¤Æ¡ØÅìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½Ð¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢¤½¤ÎÅö»þÃæ³ØÀ¸¹â¹»À¸¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç²¿¤·¤Æ¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥¥ã¥Ù¥Ä¡¦·Ü¤à¤ÍÆù¡¦¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´¤À¤±¤Ç2¥ö·î´ÖÀ¸³è¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÁé¤»¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢TGC¡ÊÅìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦¥×¥ê¥ó¿©¤Ù¤Á¤ã¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¿©¤Ù¤¿¤é¡Ø¤¦¤ï¡ÁÈþÌ£¤·¤¤¡Ä¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤â¤¦ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤ËÎÞ¤¬½Ð¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢ÈþÌ£¤·¤µ¤Î¤¢¤Þ¤ê¹æµã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨»³ºê¤Î¡Öºê¡×¤ÏÎ©¤Äºê¡£